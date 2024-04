El jueves 22 de febrero del 2024 marcó un hito en la lucha de la ciudadanía contra la contaminación plástica. En respuesta a la entrega de más de 16,000 firmas al Congreso de la Ciudad de México, solicitando la eliminación de plásticos innecesarios de las calles, se presentó una iniciativa de ley para regular su uso en el comercio electrónico.

Las firmas fueron entregadas a las y los diputados del Congreso con la expectativa de que cumplan con su función legislativa y creen el marco legal para que los plásticos del comercio electrónico dejen de contaminar la Ciudad de México. La presidenta de la mesa directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para su dictaminación, así como a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para comentarios.

La Comisión de Ciencia, siguiendo sus labores constitucionales, dio sus observaciones y votaron favorablemente la iniciativa dentro de los 45 días naturales en que tenían que hacerlo. La de Medio Ambiente, por otro lado, ha brillado por su ausencia. Las cosas de palacio van despacio, dice el dicho. Pero en el caso de la Comisión de Medio Ambiente, presidida por la diputada Tania Larios (PRI), parece que van en reversa.

Transcurrieron ya los 45 días naturales en los que se esperaba que la Comisión de Medio Ambiente dictaminara la iniciativa -para bien o para mal-, sin embargo, resulta evidente que cumplir sus deberes constitucionales no está en sus prioridades y, tampoco, escuchar a la ciudadanía que pide proteger su derecho a un medio ambiente sano. El tema no está en su agenda a pesar de contar con todo los datos necesarios para justificar la necesidad de regular la contaminación plástica del comercio electrónico.

Las ventas en línea son una industria que seguirá creciendo año con año, de acuerdo con estimaciones a nivel mundial. Su proyección de crecimiento para 2027 es de un 40 por ciento en ganancia por ventas. Esto significa que la basura que origina esta industria aumentará en la misma magnitud.

Sabemos que tan solo en la CDMX, en 2021, esta industria produjo el equivalente a 29 camiones de basura llenos de plásticos innecesarios cada día, lo que equivale a 86 mil toneladas, y que el plástico que utilizan no se recicla. A causa de la gestión de estos residuos, las y los chilangos vieron desaparecer 53.4 millones de pesos de sus impuestos en el mismo año.

La contaminación plástica no es un problema menor. La sociedad quiere un medio ambiente sano, pero parece que la presidenta de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente no, porque de lo contrario ¿por qué no avanza el proceso legislativo de la iniciativa para regular el comercio electrónico si tiene el respaldo de otras comisiones y de la ciudadanía?

Aún queda tiempo en el periodo legislativo. Las y los diputados tienen trabajo por hacer. Ojalá no desperdicien la oportunidad y en este último jalón recuerden que tienen obligaciones que cumplir por la ciudadanía que les eligió.

* El autor Nick Leopold (@nick_sordo), es coordinador de la campaña Océanos sin plásticos de Oceana en México

