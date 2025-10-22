Relanzamiento del PAN y divorcio en el PRIAN

Con su ‘relanzamiento’, el PAN anuncia la ruptura de la alianza electoral con el PRI, una afiliación masiva de militantes, el uso de encuestas para elegir candidatos y un nuevo logotipo. Su estrategia implica, además, un desplazamiento hacia la derecha y el conservadurismo.

Su matrimonio duró cinco años y dos elecciones federales, y su divorcio es inminente: los líderes del PRIAN han decidido dejar de competir aliados en las próximas elecciones, conscientes de que su coalición fue contraproducente.

El “relanzamiento” de Acción Nacional, protagonizado por Jorge Romero y la cúpula del blanquiazul, arrojó como nota principal el anuncio del divorcio. Una separación “light”, sin críticas ni reproches.

Ni siquiera hubo una mención directa al PRI, aunque todos sabían a lo que se refería el líder panista cuando anunció que el PAN pone punto final a una era, e inicia otra en la que “no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”.

No expuso Romero los números de los estudios de opinión que ha mandado a hacer su dirigencia en los últimos meses, pero éstos señalan un claro rechazo de sus votantes a las alianzas con el tricolor, y colocan la estrategia de aliarse con el PRD y el PRI como una de las principales causas de sus derrotas recientes.

La estrategia de alianzas comenzó en realidad en 2018, cuando Ricardo Anaya fue postulado por el PAN y dos partidos supuestamente de izquierda: el PRD de “los Chuchos” y el partido naranja de Dante Delgado (Movimiento Ciudadano).

La profundizó Marko Cortés en 2021, apoyado por cierto por Jorge Romero, quien desde entonces era un influyente “padronero” en el PAN; es decir, un dirigente de estructuras que usaba el padrón de militantes para controlar asambleas y consejos panistas, y así conseguir dirigencias locales y candidaturas.

La alianza PRI-PAN-PRD, que debutó en las elecciones federales intermedias y estatales de 2021, fue idea de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, dirigentes de organizaciones empresariales y de la sociedad civil que, en 2020, convencieron a Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano de aliarse para tratar de detener a Morena.

Aunque en 2021 lograron crear un bloque legislativo que le quitó a la coalición oficialista (Morena-PVEM-PT) la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en realidad la alianza fue un fiasco.

El acuerdo sólo fraguó en las cúpulas partidistas y no entre las bases militantes, que nunca entendieron cómo sus dirigentes se aliaban con el partido al que sus fundadores y dirigentes históricos les enseñaron a odiar durante décadas.

Entre 2021 y 2024, la alianza bautizada como “Va por México” hizo que PRI, PAN y PRD perdieran estados que gobernaban solos, como Michoacán, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México y Yucatán.

El PRD desapareció en 2024, al no conseguir el 3 por ciento de votación en ninguna de las elecciones federales (Presidencia, Senado o Cámara de Diputados).

En las presidenciales, el PAN obtuvo su votación más baja desde 1994, con 9.6 millones de votos.

Y el PRI no postuló candidato propio a la Presidencia por primera vez en 90 años; obtuvo sólo 5.7 millones de votos y se colocó medio millón de votos abajo de Movimiento Ciudadano.

Las bancadas del PRI-PAN en el Congreso quedaron reducidas a una mínima expresión, endebles ante el embate de Morena, que terminó encontrando en el PRIAN -y en el PRD- a los traidores que necesitaba para conseguir la mayoría calificada en el Senado de la República y poder avanzar en sus reformas constitucionales del Plan C.

Su presencia territorial quedó reducida a dos estados con gobernadores priistas (Coahuila y Durango), y cuatro con gobernadores panistas (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro).

Con esos datos, queda claro que la alianza era un mal negocio electoral. Por ello se entiende que ahora Jorge Romero reniegue de la estrategia de Marko Cortés y plantee, como dijera Carlos Castillo en los años 90, la apuesta por sí mismos.

Quiere evitar un nuevo descalabro en 2027, cuando se renovarán 16 gubernaturas (entre ellas dos que gobiernan actualmente: Chihuahua y Querétaro), 30 congresos locales y los ayuntamientos de 31 entidades.

“Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos”, afirmó Romero en el Frontón México, el lugar en el que Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna fundaron Acción Nacional en septiembre de 1939.

Es buena frase, pero ahora habrá que esperar la reacción de “Alito”, que no es precisamente un líder prudente y mesurado. Y también estará por verse si PRI y PAN mantienen la alianza en el Poder Legislativo, hoy más o menos inútil, pues los números ya no les dan para declarar “moratorias constitucionales” ni para bloquearle absolutamente nada al oficialismo.