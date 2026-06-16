Remendar las redes

En efecto, hoy es imposible transmitir el mensaje sin el apoyo de los adelantos tecnológicos, sin el auxilio de las redes sociales. Sin embargo, habrá que permanecer atentos a las ventajas y riesgos de las nuevas redes...

No debe causar sorpresa el hecho de que el Papa León XIV insista mucho en el tema de las redes sociales y culturales. Las redes, ya sean físicas o digitales, siempre han sido importantes en la vida de los seres humanos.

Si nos trasladamos al apartado de la religión, descubriremos el papel esencial que desempeñan las redes. La predicación de Jesús comenzó en un escenario de redes: Pedro y Andrés estaban echando la red al mar, cuando fueron llamados; Santiago y Juan estaban con su padre remendando las redes (Mt 4,18-22).

Haciendo más extensa la comparación, Dios utilizó muchas veces la nube para comunicar su mensaje liberador: Las tablas de los Mandamientos pueden ser actualizadas con las nuevas tabletas; la voz de Dios desciende de una nube en el bautismo de Jesús, así como en su transfiguración, al igual que hoy se puede, y se debe, utilizar la nube informática para transmitir el mensaje

En efecto, hoy es imposible transmitir el mensaje sin el apoyo de los adelantos tecnológicos, sin el auxilio de las redes sociales. Sin embargo, habrá que permanecer atentos a las ventajas y riesgos de las nuevas redes, como precisó el Papa León XIV el 27 de julio de 2025, en un encuentro que tuvo con Influencers y Misioneros digitales:

“No se trata simplemente de generar contenido, sino de crear un encuentro entre corazones”. Se “nos pide hoy construir otras redes: redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito, en las que la amistad sea auténtica y sea profunda. Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el número de los seguidores -los follower-, sino experimentando en cada encuentro la grandeza infinita del Amor”.

¿Remiendo mis redes?