La mayoría de los observadores de la política nacional interpretan que la sociedad mexicana está siendo encaminada por López Obrador y Morena hacia la restauración de un régimen presidencial autoritario. Otros pensamos, quizá pocos, que, en efecto, hay variados síntomas de tal tendencia, pero que, finalmente, no hay condiciones históricas para que eso se imponga.

¿Por qué no?

El gobierno de la 4T, a pesar de concentrar prácticamente todas las decisiones en AMLO y de que este tiene una enorme influencia en los otros dos poderes, no ha podido subordinarlos del todo, tal y como sucedía durante la época claramente hegemónica de la Presidencia imperial priista. Para empezar, y no por mérito morenista, la composición de las cámaras legislativas es plural, y el Poder Legislativo ha llegado, aunque no siempre, a tomar decisiones, como en el caso Gertz Manero, que no benefician al gobierno morenista. Es decir, a diferencia del periodo priista clásico, de dominio absoluto en los tres poderes, sin partidos políticos independientes, salvo un raquítico PAN, y sin medios de comunicación críticos enfrente, el inquilino de Palacio Nacional en la actualidad todos los días confronta a una prensa que no lo deja descansar y tiene que negociar y maniobrar con obligada habilidad si es que quiere obtener apoyos de legisladores de Oposición, e incluso, de los aliados.

Sin duda que, en un amplio espectro de la sociedad mexicana, al parecer mayoritario, sigue imperando la cultura de la obediencia al caudillo, al cacique, al jefe máximo, como la que ciegamente acepta las palabras del macuspeño; pero hay otro que sin ser predominante es más exigente y crítico. Las capas sociales de este segmento, sin duda pertenecientes en su mayor parte a los segmentos de altos y medianos ingresos, así como algunas capas sociales populares inconformes con la 4T, son un contrapeso real para que no pueda regresar la presidencia imperial. En realidad, solo un golpe de Estado militar podría instaurar nuevamente un régimen duro, dictatorial.

¿Hay intentos de parte de la 4T para concentrar más poder y eliminar contrapesos? Sí, es evidente, pero no parece que lo vaya a lograr. Un ejemplo de ello es que, a pesar de que desde la 4T, utilizando las estructuras de gobierno de los tres niveles y no el partido, porque este no existe, se promueve intensamente la votación para decidir si AMLO continúa en la Presidencia o no, lo cierto es que ni en la mayoría de los amloístas es palpable el entusiasmo por ir a las urnas. Es muy seguro el fracaso morenista en la consulta para la revocación de mandato.

Lo paradójico es que este mismo año Morena muy probablemente ganará cuatro de seis elecciones estatales. Es decir, la ciudadanía, el grueso de ella, no está interesada en participar en la revocación de mandato, pero sí en las elecciones estatales y es casi seguro que le dé más poder a Morena. De ser así, aun con el fracaso de la consulta, la 4T y AMLO podrá transitar más cómodamente el periodo de este año a 2024.

Por si fuera poco, en los estados observamos remolinos de toda clase. En Sinaloa, por ejemplo, los desencuentros de Estrada Ferreiro con Rocha Moya son inusitados. La personalidad del Alcalde de Culiacán no deja de sorprender, es casi de opereta, de no ser por la gravedad de sus constantes dichos y decisiones. Por otra parte, el Presidente Municipal de Mazatlán, “El Químico” Benítez, ha bajado los decibeles de su enfrentamiento con el Gobernador, pero no deja de hacer declaraciones incomprensibles, incluso, insustentables.

En el mismo contexto estatal vemos como el PAS va extraviando alcaldes y diputados que se mudan a Morena. Lo dirigentes del partido morado hablan de una conspiración gubernamental detrás de esas mutaciones, pero al margen de que desde el Tercer Piso estén respaldando a los tránsfugas, lo cierto es que las exigencias del PAS sobre los gobernantes municipales y los legisladores eran atosigantes e inaceptables, según varios testimonios. Y es que el PAS, más bien, su dirigente real, Melesio Cuén, no acostumbra negociar sino imponer, y eso no lo ha podido hacer en todas partes, porque hay un Gobernador de un partido hegemónico distinto al suyo.

Habrá que ver si a corto plazo Cuén rompe con Morena y se acerca los naranjas tal y como ya lo anticipó el hijo del Secretario de Salud. Si fue una broma o una imprudencia del joven Cuén, pronto lo sabremos. De ser cierto el mensaje, el rompimiento de los morados con los marrones sería definitivo.

Como podemos testimoniar hay remolinos políticos en todo México, nada es estable, por eso nadie puede asegurar ni que se va a restaurar el presidencialismo imperial de corte priista, ni que se va a instaurar un nuevo régimen, más democrático y de beneficio popular.