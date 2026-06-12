Rendición de cuentas del Mundial: que no nos metan gol

La transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados al Mundial 2026 tienen una importancia central, pues la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuáles son los costos reales del evento y qué beneficios concretos generará al País.

El Mundial de Futbol comenzó y se celebra en un contexto político y geopolítico complejo, marcado por las tensiones entre México y Estados Unidos, la revisión del T-MEC, los conflictos entre Estados Unidos e Irán y desafíos sanitarios internacionales como los brotes de ébola en algunos países africanos. El torneo más grande del mundo también se da en un contexto en el cual existen señalamientos importantes tanto a la FIFA como al gobierno mexicano. Al primero, por los precios exorbitantes de los partidos. Al segundo, por buscar ser sede de un evento para el cual se requiere de una gran inversión cuando en el país hay muchas necesidades sociales que son apremiantes. En ese sentido, el Gobierno federal otorgó más de 4 mil 500 millones de pesos a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para el desarrollo de la Copa Mundial cuya información pública disponible es limitada. Ante este escenario, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados al Mundial 2026 adquieren una importancia central. Más allá de la celebración deportiva, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuáles son los costos reales del evento y qué beneficios concretos generará para el país.

La opacidad fertiliza la cancha de la corrupción

El futbol es un deporte sumamente popular con reglas claras y sencillas, lamentablemente no ocurre igual con la rendición de cuentas de lo invertido para desarrollar esta copa del mundo. La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León impulsaron fideicomisos para financiar la renovación de instalaciones públicas, mejorar el transporte y obras viales para el Mundial 2026; sin embargo, no existe información pública suficiente sobre los contratos, proveedores o el uso de recursos, lo que representa un obstáculo que favorece la cultura de la opacidad. Por ejemplo, la Ciudad de México dispersa recursos para el Mundial a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, que fue modificado con el fin de poder emitir certificados fiduciarios que posibilitan que haya inversión en infraestructura pública mediante recursos de privados, para que con ello se evite incurrir en deuda pública. El problema de este tipo de mecanismos en los que participan entes privados, aun cuando un porcentaje de recursos sea público, es que existen riesgos de opacidad en el ejercicio de recursos públicos por figuras como el secreto fiduciario, una obligación legal de mantener en secreto toda la información, datos y operaciones relativas a los fideicomisos que administran, en razón de que están involucrados recursos privados.

La opacidad favorece los actos de corrupción