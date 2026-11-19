Un conductor me dijo: “Qué bueno... no vamos hacia Tlalpan. Ahí ya es peligroso”, y me pregunté: ¿realmente cuál es la situación de seguridad en la alcaldía Tlalpan?

En el ruleteo diario se aprenden certezas, nadie mejor que un conductor o taxista para conocer las calles, los baches, los atajos y la inseguridad urbana. Es un día común, me traslado hacia algún punto de la ciudad. Hay tráfico. El conductor del servicio de transporte por aplicación busca un atajo y, mientras tanto, ocurre lo usual cuando dos desconocidos entablan una plática; al principio monosílabos de mi parte, pero el conductor, hábil en el arte de la conversación, genera confianza y extrae novedad de lo común. Mira la ubicación hacia donde nos dirigimos: “Qué bueno... no vamos hacia Tlalpan. Ahí ya es peligroso”. Y menciona que es un foco rojo en la Ciudad de México. No lo contradigo.

Desaparecer en Tlalpan

Un reporte de “A dónde van los desaparecidos”, publicado en septiembre del año en curso, retrata cómo el Ajusco, ubicado dentro del perímetro de la alcaldía Tlalpan, es un área propicia para desaparecer personas, sus senderos boscosos son estratégicos para la criminalidad. Los datos del periodismo de investigación se entremezclan con el relato que mi acompañante de viaje citadino me cuenta: en 2020 secuestraron a un par de muchachos, afortunadamente quedaron libres. A pesar del miedo, la experiencia desembocó en compromiso social y en material artístico, pero no todas las historias terminan así. Después de su secuestro, Manuel Bayo supo retratar la ausencia, a los desaparecidos que figuran en diferentes épocas: bajo la Guerra Sucia, por detenciones extrajudiciales, y por la dinámica delictiva de grupos criminales organizados. Aunque su trabajo fotográfico fue publicado en 2024, el texto que acompaña a las imágenes sigue resonando: “¿Qué otra cosa puede recoger un país cuando lo único que siembra son cadáveres?”.

Los datos sobre delitos en Tlalpan

Terminó el recorrido y llegué a mi destino, ubicado a solo 32 minutos de distancia de la zona en donde se concentran los delitos en Tlalpan. Tan solo de enero a julio de 2024 ocurrieron 8,748 delitos en esa alcaldía, de acuerdo con los Datos Abiertos de Ciudad de México (CDMX), correspondientes a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. En esa base se registró solo un secuestro, en cambio, hay 19 eventos de privación de la libertad personal concentrados hacia la Carretera Picacho-Ajusco y a la México-Cuernavaca. Las carreteras son rutas en las que se puede desaparecer.

¿Qué ha pasado en los siguientes meses de 2024 y los dos años subsecuentes?