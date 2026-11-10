Repunta inflación en México

Los principales índices de Wall Street avanzaron este lunes con fuerza y extendieron la recuperación iniciada al cierre de la semana pasada, impulsados por el descenso de los precios internacionales del petróleo. Mientras tanto, los inversionistas mantienen la atención en el sector de inteligencia artificial y se preparan para una agenda cargada de resultados corporativos y datos de inflación.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para prácticamente todas las bolsas del mundo. Los principales índices de Wall Street avanzaron este lunes con fuerza y extendieron la recuperación iniciada al cierre de la semana pasada, impulsados por el descenso de los precios internacionales del petróleo. Mientras tanto, los inversionistas mantienen la atención en el sector de inteligencia artificial y se preparan para una agenda cargada de resultados corporativos y datos de inflación.

La semana pasada las elecciones intermedias en la unión americana impactaron los mercados con los demócratas ganando el control de ambas cámaras del legislativo y, el miércoles, el Dow Jones tuvo su mejor día desde abril de 2025. El jueves el ánimo se revirtió, pues los inversionistas, basados en temores por hipotéticas regulaciones más estrictas para los centros de datos que podrían frenar la inversión en inteligencia artificial, hicieron que el SP500 y el Nasdaq tuvieran su peor día también desde abril de 2025.

De este lado de la frontera, la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con ganancias y alcanzó niveles inéditos durante la jornada. El S&P/BMV IPC superó por primera vez la barrera de los 72 mil puntos, mientras que el FTSE BIVA rebasó las mil 450 unidades, en una sesión marcada por la publicación de cifras de inflación en México, que mostraron una aceleración de los precios al consumidor durante octubre. Con estos resultados, el S&P/BMV IPC sumó cinco sesiones consecutivas de ganancias, mientras que el FTSE BIVA alcanzó su séptima jornada al alza y acumuló cuatro sesiones consecutivas marcando máximos históricos.

En el frente económico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.65 por ciento mensual en octubre, su mayor incremento para ese mes desde 2021 y el más pronunciado en siete meses. A tasa anual, la inflación general se ubicó en 3.75 por ciento, su nivel más alto en cinco meses; por su parte, la inflación subyacente avanzó 0.34 por ciento mensual y 3.80 por ciento a tasa anual. Entre los productos y servicios que más presionaron los precios destacaron la electricidad, el transporte aéreo, el jitomate y el gas doméstico LP. En contraste, las bajas en los servicios de telecomunicaciones, la papa y el limón compensaron parcialmente los incrementos.

En temas energéticos, tenemos que los precios internacionales del petróleo finalizaron la jornada de ayer con fuertes pérdidas, luego de que el Presidente Trump redujera las expectativas de nuevos ataques contra Irán. Sin embargo, los incidentes contra embarcaciones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz mantenían los temores sobre posibles interrupciones en el suministro futuro. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, cayó 4.05 por ciento, a 87.15 dólares, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, retrocedió 5.44 por ciento, hasta los 92.97 dólares por barril. Con estos movimientos, ambos referentes frenaron una racha de dos jornadas consecutivas de ganancias y se ubicaron en sus niveles más bajos en diez semanas.

El domingo, el Presidente Trump declaró que era muy improbable que ordenara nuevos ataques contra Irán mientras avanzaran las conversaciones para poner fin al conflicto. No obstante, los reportes de ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores mantenían la incertidumbre sobre la seguridad del tránsito marítimo en la región. Tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, celebradas la semana pasada, el Mandatario había insinuado la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán. Sin embargo, hasta el momento no se habían observado señales de una operación militar estadounidense a gran escala. Por su parte, Irán había advertido que respondería con ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes. En otro frente de tensión regional, los hutíes, grupo alineado con Irán, se atribuyeron la responsabilidad del ataque perpetrado el domingo contra las oficinas de Saudi Aramco en Riad.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano inició la primera jornada de la semana con una apreciación de ocho centavos en su versión interbancaria, para ubicarse en 18.54 unidades por dólar. De esta manera, la moneda azteca registró su segundo avance consecutivo y alcanzó su nivel más fuerte en tres semanas. El peso se benefició del debilitamiento generalizado del dólar, en un entorno de menores tensiones geopolíticas que también favoreció el retroceso de los precios de los energéticos en los mercados internacionales.

Durante el fin de semana, el Presidente estadounidense señaló ante medios de comunicación que consideraba altamente improbable que se reanudaran los ataques a gran escala contra Irán, aunque condicionó ese escenario a que se alcanzara un acuerdo muy sólido, situación que favoreció a las monedas de países emergentes. Los inversionistas también asimilaron los datos de inflación de México, con los niveles generalizados de precios presentando en octubre su mayor incremento para un mismo mes desde 2021 y el más pronunciado de los últimos siete meses.

Las cifras se conocen días después de que Banco de México decidiera, por mayoría de votos, recortar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, para ubicarla en 6.25 por ciento. Aun cuando al mismo tiempo el banco central señaló que mantendría una postura monetaria restrictiva durante un periodo prolongado, la baja en tasas pudo haber sido una decisión prematura. En el ámbito internacional, los operadores también estarán atentos a los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán hoy. El reporte cobra relevancia ante la incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal y las expectativas de que el banco central estadounidense pueda elevar nuevamente su tasa de interés antes de que termine el año. Sigamos atentos; nos vemos en dos semanas.