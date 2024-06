El número exacto de senadores y diputados que tendrá el partido en poder, junto con sus aliados, lo sabremos una vez se resuelvan las impugnaciones correspondientes, pero el mensaje es claro, la mayoría de los Ciudadanos quiere que la llamada ‘Cuarta Transformación’ continúe.

Una disculpa porque no pude estar con Ustedes la semana pasada. Al no haber estado la semana pasada no me fue posible comentar los resultados electorales, los cuales no dejaron lugar a dudas, la ciudadanía votó por la continuidad del partido en el poder y se le otorgó lo que cualquier candidato presidencial desea, mayoría en ambas cámaras. Si volteamos a ver los estados, Morena junto con sus aliados logró posicionarse en 27 congresos estatales (de 31), actualmente es mayoría en 22.

El número exacto de senadores y diputados que tendrá el partido en poder, junto con sus aliados, lo sabremos una vez se resuelvan las impugnaciones correspondientes, pero el mensaje es claro, la mayoría de los Ciudadanos quiere que la llamada “Cuarta Transformación” continúe.

Es necesario recordar que en democracia se gana y se pierde, por lo que me parece correcto lo hecho por la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien aceptó su derrota y felicitó a la ganadora de dicha elección, este gesto me parece acertado, especialmente en un país donde cada vez encontramos esa división que lastima tanto.

Si bien es cierto, la candidata ganadora, es decir, Claudia Sheinbaum, aún no entra en funciones, pero ya se ha dado a conocer parte de su propuesta de Gabinete (recordemos que las cosas pueden cambiar), Marcelo Ebrard a cargo de la Secretaría de Economía, Ernestina Godoy como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, se crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación a cargo de Rosaura Ruiz, la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de Alicia Bárcena, Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Juan Ramon de la Fuente y, por último, el sinaloense Julio Berdegué estará a cargo de la Secretaría de Agricultura.

¿Qué le parecen estos nombramientos?

Habrá que estar pendientes de los restantes.

Cambiando de tema, y como seguramente Usted ya lo sabe, el pasado 12 de abril de 2023 el pleno del Senado aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, buscando homologar en todo el País el actuar tanto en procedimientos de materia civil como familiar.

Mil 191 artículos divididos en 10 libros y 20 artículos transitorios son los que comprenden al Código en cuestión. ¿Por qué la realización de este Código? Porque si Usted se quiere divorciar en Jalisco, es diferente la manera de realizarse el juicio al de la Ciudad de México, de igual manera en Sinaloa es diferente que en Tijuana, amén de otros procesos familiares y civiles.

Es necesario que todos los operadores políticos nos actualicemos, ya que por lo pronto entró en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En el caso de Ciudad de México, ha publicado tres acuerdos, el primero de ellos contiene lineamientos para le extinción de juzgados civiles y familiares del TSJCDMX, el segundo a extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares (de proceso escrito) y el tercer y ultimo acuerdo autoriza la reasignación de turnos por competencias y materias, esto sobre los juicios de divorcio y juicios mercantiles.

¿Será que pronto empezaran los cambios tanto en el Congreso del Estado como en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa?

PD. Muchas felicidades a “Cerveceros”, de la liga de softbol de La Primavera, por su subcampeonato, estoy seguro de que vendrán más éxitos para ese gran equipo.