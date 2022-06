Resultados y moratoria

No solo anunciaron que la alianza continuaba, sino que también señalaron que harían una moratoria constitucional, este término hace semanas (cuando no se aprobó la reforma electoral) íbamos a tocarlo, pero no lo hicimos, por lo que hoy lo haremos y empezamos explicando que la moratoria constitucional consiste en que dichos partidos en lo que resta de la LXV Legislatura no aprobaran cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución de nuestro país.

El pasado domingo hubo elecciones en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, donde el partido en el Gobierno Federal ganó en los primeros cuatro (con sus aliados) y la coalición denominada “Va por México” los últimos dos. Ante esto el pasado 9 de junio, los líderes de dichos partidos, Alejandro Moreno (¿aún?) del PRI, Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) que la alianza continuaría para las elecciones del próximo 2023, las cuales serán en los estados de Coahuila y Estado de México y que continuarán también para las elecciones presidenciales del 2024. Sobre esto no sé qué opinión tenga, no sé si crea que esto es antinatura o es un mal necesario, es curioso cómo te invitan a votar por un “cambio” con personas que pertenecieron a la “mafia del poder” durante muchos años, y por otro lado te digan que no votes por ellos, sino por los de siempre que ya cambiaron. Y ni hablar del partido que hace alianzas con el que sea cada vez que le es posible, pero bueno, me desvié.

No solo anunciaron que la alianza continuaba, sino que también señalaron que harían una moratoria constitucional, este término hace semanas (cuando no se aprobó la reforma electoral) íbamos a tocarlo, pero no lo hicimos, por lo que hoy lo haremos y empezamos explicando que la moratoria constitucional consiste en que dichos partidos en lo que resta de la LXV Legislatura no aprobaran cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución de nuestro país. Esto no impide que se avancen en leyes secundarias.

Ante esto, nuestro Presidente el día siguiente señaló: “No hay nada nuevo, es lo que han hecho. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba”. También señaló que esta moratoria no importaba, ya que su gobierno ya había realizado los cambios fundamentales, ya se dieron y que se utilizará el marco jurídico. El coordinador de los senadores de Morena señaló que esto era un “sinsentido” ya que aun existen varios asuntos que aprobar y que propondrá una agenda mínima de temas a impulsar. ¿Qué le parece esta moratoria constitucional?

Cambiando de tema, esta semana hubo cambios en la presidencia municipal de Culiacán, ya que a pesar de haber manifestado que no renunciaría al cargo de Presidente Municipal, el pasado 6 de junio solicitó licencia temporal hasta por 6 meses para poder estar en condición de asumir su defensa por los casos que lleva en su contra, es decir, juicio político y recurso de procedencia. Ante esto, el Cabildo se reunió y designó a María del Rosario Valdez (perteneciente al PAS) como Presidente Municipal provisional, veremos si no corre la suerte de Sandra Lara Díaz, quien también estuvo como Presidente Municipal para después dejársela a Antonio Castañeda, quien protestaba dicho cargo por segunda ocasión.

El día de ayer corrió en redes sociales que al parecer se realizaba la sesión en el Congreso (a puerta cerrada) donde se le quitaría el fuero al Presidente Municipal con licencia (¿el Presidente Municipal con licencia tiene fuero?) por su parte también trascendió que el mismo día de ayer el Licenciado Jesús Estrada Ferreiro abandonaba el país. Entre una cosa y otra sigue el pleito entre integrantes del mismo partido.

PD. 1 (Exclusivo para abogados) ¿No está harto de no tener dónde estacionarse en los Juzgados Federales?

PD 2. ¿Ya nadie se acuerda de la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?

PD 3. Decidió no ir a la Cumbre por no invitar a todos los países. ¿No hubiera sido más fuerte el mensaje si lo dice en la Cumbre?