Tenemos que tomar conciencia de que presenciamos la última posibilidad de que las instituciones federales y estatales saquen a Sinaloa del bucle de inseguridad que al parecer no tiene fin. Ya no hay más después de la apuesta militar como respuesta última del Estado contra la narcoguerra.

Algún dejo de insatisfacción debe sentir el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, por los nada alentadores resultados obtenidos en Sinaloa donde las Fuerzas Armadas han posicionado a casi 23 mil elementos que representan una cuarta parte de las tropas desplegadas en todo el País. Pero nada de eso justifica la eventual decisión de retirar sus milicias que durante más de dos años luchan por apaciguar al estado y a cambio reciben el reclamo social por no lograrlo del todo.

Sí ha sucedido el comentario en mandos medios comisionados a Sinaloa en el sentido del agotamiento de la tropa y tienen razón al sustentar la incomodidad en la pérdida de compañeros caídos en el cumplimiento del deber, las condiciones de hacinamiento que enfrentan en sus estancias por lo numeroso del desplazamiento de soldados, y la lejanía de sus familias que aparte abrigan el temor de que las huestes de la Sedena regresen a sus hogares sin vida. Cualquiera que haya venido desde otras entidades a la operación que se les dijo sería breve experimentaría tales emociones frustrantes.

Como seres humanos que son los que vienen a cuidarnos, los sujetos protegidos estamos emplazados a hacer el razonamiento que derive de ponernos en las botas de los militares. Además, ellos actúan con la mayor actitud de respeto a los derechos humanos al darle un trato digno a la gente que no la debe y por lo tanto no la teme. Nadie diga que no le infunde seguridad y respeto el hecho de encontrar en el camino a grupos de militares vigilando calles, carreteras y zonas rurales.

Independientemente de que el sentido común haya creído que la militarización era la mejor respuesta al choque frontal entre algunos de los herederos de los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, que purgan condenas judiciales de cadena perpetua en Estados Unidos, el alto mando castrense debe entender que la población de bien está fastidiada y desesperada por la prolongada narcoguerra y que en tal hartazgo pierde la noción de qué quiere y cómo lograrlo.

Es decir, una parte importante de sinaloenses podrá refunfuñar al notar que el Ejército tarda en reimplantar la paz no obstante que la gran mayoría de los habitantes, sectores sociales y económicos, y autoridades estatales y municipales tienen plena conciencia del recrudecimiento de la barbarie que sobrevendría si la milicia determina abandonar a su suerte a la tierra de los once ríos.

Lo mejor que podría ocurrirles a las células del crimen en pugna es que las instituciones federales les dejaran la vía libre en Sinaloa y la sociedad pagara un mayor costo en vidas humanas. Imaginemos el avance y magnitud de las atrocidades si éstas de todos modos son perpetradas pese a perímetros sitiados por militares, marinos, guardias nacionales y policías identificados como “los Harfuch”. Jamás nos hicimos de la idea del exceso de salvajismo por suceder y el consecuente extravío entre las bastantes fascinaciones que el crimen nos puso como carnada.

Tenemos que tomar conciencia de que presenciamos la última posibilidad de que las instituciones federales y estatales saquen a Sinaloa del bucle de inseguridad que al parecer no tiene fin. Ya no hay más después de la apuesta militar como respuesta última del Estado contra la narcoguerra. El Ejército realiza la tarea de persuasión cuando la atrocidad se acerca al mayoritario tejido social pacífico; la Marina tiene a su cargo la operación quirúrgica de anulación de objetivos criminales, y la Guardia Nacional desempeña la misión de proximidad con énfasis en la prevención.

¿Y los policías de Harfuch qué hacen? Los militares los consideran privilegiados por el Gobierno federal que les asigna canonjías que la tropa no recibe. En contraste de soldados aglomerados en las instalaciones de la Feria Ganadera y en campamentos improvisados en sitios inhóspitos, los miembros de la SSyPC son atendidos con hoteles, viáticos y patrullas con aire acondicionado. Sin ánimo de remarcar diferencias, el cansancio en el bando castrense tiene mucho que ver con el trato distintivo entre unos y otros participantes en la pacificación de Sinaloa.

En fin, a los sinaloenses que exigimos paz nos corresponde poner algo de confianza en la cuantiosa presencia militar y aportar a que permanezca. Extenderles el voto de credibilidad, notar el peligro que los acecha en operativos de alto riesgo y reconocerles que algún gesto de empatía han de sentir por un pueblo que también resiste, como ellos, mientras siente que el plomo roza la piel.