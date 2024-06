La idea del retorno es una concepción predominante en toda cultura humana. En efecto, es una reflexión que marca continuamente la vida de las personas y las instituciones.

La idea del retorno es una concepción predominante en toda cultura humana. En efecto, es una reflexión que marca continuamente la vida de las personas y las instituciones. Basta recordar la historia de Ulises que narró Homero en La Odisea, el retorno de Jesús a la casa del Padre, o el eterno retorno de que habló Nietzsche con su Zaratustra.

En la música es típico, también, recurrir a la imagen del retorno. Regresa a mí, famosa canción interpretada por Dean Martin o Tony Bennett, así como la clásica canción napolitana Torna a Sorrento, o la solemne plegaria de la ópera Aída: Ritorna vincitore.

En la romántica película Pide al tiempo que vuelva, la actriz Jane Seymour le ruega a Christopher Reeve que regrese en el tiempo: Come back to me. Por cierto, imperdible el soundtrack original compuesto por John Barry, además de la variación número 18 sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov.

Y ya que hablamos de cine, el 27 de mayo cumplió 68 años el director de cine Giuseppe Tornatore, quien en la película Cinema Paradiso inmortalizó sus experiencias infantiles en Sicilia: “Recuerdo que en Bagheria, mi ciudad natal, había un pequeño cine donde se mostraban películas no comerciales. Me colaba a escondidas para ver las obras maestras de Fellini, De Sica y Visconti. Esas películas cambiaron mi vida”.

Agregó: “Cinema Paradiso fue la película que me dio la consagración internacional, pero también un homenaje a ese pequeño cine que encendió mi pasión. Es una obra imbuida de nostalgia, amor y pérdida, un poco como la vida misma. No esperaba todo este éxito, pero tal vez sea sólo porque cuenta algo universal: el amor al cine y las historias que nos hacen soñar”.

¿Forma el cine parte de mi vida? ¿Alimenta mis sueños?