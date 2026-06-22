Retos de la docencia en la era de la IA

Lo mismo aplica para la inteligencia artificial: debemos promover su uso, pero también el entendimiento de su funcionamiento, sus límites y los escenarios donde puede inducir al error.

Las tareas, los exámenes y los trabajos finales parecen haber quedado obsoletos para evaluar el aprendizaje ante el avance vertiginoso de las inteligencias artificiales generativas. No porque hayan perdido su valor intrínseco, sino porque la evaluación tradicional muestra sus límites frente a herramientas capaces de resolver problemas, redactar textos complejos y organizar ideas en cuestión de segundos.

Ante esta situación, más que intentar una prohibición, que se vislumbra como una batalla perdida, el verdadero desafío radica en entender cómo aprovechar esta tecnología para potenciar las capacidades de los estudiantes. Solo así evitaremos caer en un juego de simulación, donde el profesor hace como que enseña y el estudiante como que aprende.

El problema de fondo no es menor. Desde hace tiempo las aulas arrastran la sospecha de la deshonestidad académica de algunos, mientras que aquellos que trabajan éticamente a menudo reciben peores calificaciones. Esta injusticia no nació con la inteligencia artificial, pero esta última la vuelve más visible, acelerada y, paradójicamente, difícil de detectar. Por ello, es necesario evaluar la vigencia de nuestros métodos tradicionales para medir el aprendizaje real.

Esa urgencia, sin embargo, todavía no se traduce en una respuesta institucional a la altura del problema. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo, se ha comenzado a abordar el uso de la inteligencia artificial, aunque todavía de forma superficial, limitándose a debates operativos sobre qué aplicación resume más rápido o resuelve un tema específico. Se ha discutido poco, sin embargo, el cambio de paradigma profundo que esto implica para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es aquí donde se requiere una discusión urgente y rigurosa. Expertos en pedagogía, doctores en educación, investigadores y docentes de todos los niveles deben abordar este fenómeno con mayor profundidad. Como profesores universitarios, tenemos la obligación de señalar estas fallas estructurales; no se trata de alarmarnos sin fundamento, sino de dejar de actuar como si nada estuviera cambiando.

Mientras ese debate ocurre, en el aula podemos empezar por cambiar la perspectiva. La inteligencia artificial no debe verse únicamente como una amenaza, sino como una herramienta pedagógica supeditada a criterios claros. Esto exige que los docentes aprendamos a dominarla y, simultáneamente, nos enfoquemos en desarrollar en los estudiantes aquellas capacidades de formación personal y profesional que la máquina no puede sustituir.

Un análogo histórico útil se encuentra en las calculadoras. Durante mucho tiempo se intentó prohibirlas en las aulas bajo la premisa de que impedirían el aprendizaje de las matemáticas. Con los años se comprendió que el problema no era el dispositivo, sino el método didáctico. Hoy se aceptan como herramientas válidas, siempre y cuando el estudiante comprenda los procedimientos subyacentes, sepa interpretar los resultados y no dependa de ellas para pensar. Lo mismo aplica para la inteligencia artificial.

Debemos promover su uso, pero también el entendimiento de su funcionamiento, sus límites y los escenarios donde puede inducir al error.

En su libro “Entre el paraíso y el apocalipsis”, Xavier Sala i Martín sostiene que es fundamental entrenar a todos los estudiantes en el uso correcto de la IA, convirtiéndolos en futuros trabajadores más productivos. No obstante, advierte que la academia debe enseñar a discernir cuándo esta tecnología funciona bien y cuándo resulta peligrosa.

Esto exige desarrollar capacidad crítica para identificar tareas que requieren verificación rigurosa, como la aportación de datos, citas o razonamientos lógicos, diferenciándolas de procesos operativos como lluvias de ideas. Asimismo, insta a reconocer los sesgos políticos, raciales o de género heredados de internet y de sus propios afinadores, asumiendo este cambio como una adaptación tecnológica similar a la adopción histórica de las calculadoras.

Por todo esto, la competencia más urgente que debemos cultivar en las aulas es el pensamiento crítico. Esta facultad es el filtro indispensable para verificar con objetividad la información en una era donde lo que abunda son los datos, pero escasean los mecanismos para distinguir lo útil de lo falso, lo superficial de lo verdaderamente formativo.

Finalmente, una vía concreta para iniciar esta transformación es que cada facultad abra el debate en sus respectivas academias. El conocimiento derivado de la práctica docente diaria es el único insumo capaz de construir políticas educativas y modelos de evaluación diseñados para esta nueva realidad, superando las adaptaciones improvisadas de los métodos de siempre.