El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará varios retos para transparentar e incrementar las cifras de recaudación tributaria, ante la ausencia de una reforma fiscal.

El gobierno entrante ha reiterado, en repetidas ocasiones, que no implementará una reforma fiscal y que se enfocará en incrementar la eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria, así como aplicar inteligencia fiscal para el combate a la evasión y elusión. Es decir, lo que Claudia Sheinbaum propone es continuidad, ya que el gobierno saliente también se enfocó en estos puntos, con resultados aparentemente positivos. Por citar un ejemplo, el pasado 24 de junio el SAT informó que los ingresos por fiscalización a Grandes Contribuyentes se incrementaron en 261 mil millones de pesos de enero a mayo 2023-2024, para alcanzar una cifra de 359 mil millones de pesos en 2024.

Sin embargo, y a pesar de lo logrado, persisten algunos retos que se deben enfrentar para hacer más transparentes las cifras de recaudación tributaria, pero también para incrementarla, ante la ausencia de una reforma fiscal. Para entender mejor la magnitud de estos retos, se debe comparar la recaudación de los ingresos tributarios de los primeros cuatro meses de 2024, con respecto al mismo periodo de 2023.

Los ingresos tributarios tuvieron un incremento en términos reales de 5.6 por ciento al inicio de 2024, con lo que se estima que se cumplió la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en un 100.1 por ciento. Es importante señalar que en 2023 dichos ingresos quedaron 2.2 por ciento por debajo de lo estimado en Ley de Ingresos, lo que generó mayor presión a las finanzas públicas.

El Impuesto Sobre la Renta presentó una caída de 1.5 por ciento, en términos reales. Este impuesto se integra básicamente de dos componentes: retenciones de sueldos y salarios, y ganancias de personas morales. El SAT informó que las retenciones de sueldos y salarios presentaron un incremento, pero no especifican a cuánto asciende en términos reales. Además, no se informa acerca de la recaudación por ganancias de personas morales, pero se infiere que, si el ISR tuvo una caída del 1.5 por ciento, y las retenciones se incrementaron, entonces lo que causó la caída fue el otro componente del ISR, que son las ganancias de personas morales. En este punto, el reto es transparentar todas las cifras, y no mencionar únicamente los resultados positivos. Esto nos permitiría conocer, por ejemplo, si existe una caída en la recaudación del ISR que pagan las empresas por sus ganancias, lo que podría indicar el inicio de una recesión económica. En este contexto, es muy importante conocer las cifras para estar en posibilidades de hacer un análisis más detallado que permita confirmar si las ganancias realmente están cayendo y en qué porcentaje.

El Impuesto al Valor Agregado registró un incremento del 4.8 por ciento en términos reales. El IVA también se divide en dos componentes: el impuesto por consumo interno, y el impuesto por operaciones de comercio exterior. El IVA por consumo interno, que representa 38 por ciento del total, se ha incrementado significativamente de 2022 a la fecha (72 por ciento entre 2022 y 2023, y 39 por ciento entre 2023 y 2024), lo cual es alentador. Pero en IVA por comercio exterior, la situación es distinta. El SAT no informó cuánto cayó en lo que va de 2024. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sabemos que, al cierre de 2023, dicho impuesto disminuyó 13.9 por ciento en términos reales. Asimismo, la Agencia Nacional de Aduanas de México dejó de actualizar su información de recaudación de IVA en octubre de 2023. De nueva cuenta, es necesario hacer más transparente la recaudación de IVA en comercio exterior, ya que una caída sostenida no es algo que se deba de tomar a la ligera, y requiere acciones por parte del gobierno para ubicar las causas y detener esta merma.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios creció 65.9 por ciento en términos reales. Este incremento se explica por la reducción de los subsidios a las gasolinas y diésel, que causó un incremento de 173.4 en el IEPS de gasolinas y diésel. A primera vista, este incremento parece ser una excelente noticia, sin embargo, es importante señalar una problemática que no se ha combatido en este gobierno: el llamado huachicol fiscal.

De acuerdo con cifras presentadas por el SAT, en 2022 ingresaron al mercado de manera ilegítima 66.7 millones de barriles de combustible, y en 2021, 101.6 millones de barriles. El SAT explica que este contrabando se realiza cuando se importan los combustibles bajo el rubro de “lubricantes”, dado que estos últimos están exentos del IEPS; no obstante, existen cada día más denuncias en el sentido de que esos combustibles ilegítimos ni siquiera ingresan por las aduanas.

Si consideramos que cada barril contiene 159 litros de combustible y que cada litro debería de pagar en promedio 5.8 pesos de IEPS, la evasión del IEPS por este concepto ascendió a 62 mil mdp en 2022, y a 94 mil mdp en 2021. Para dimensionar estas cifras, en 2022 más de la mitad de lo recaudado se perdió por el contrabando de combustible. En 2023, el SAT ya no publicó estos datos, por lo que se desconoce el impacto que este contrabando tuvo en ese año y en lo que va de 2024. Este es un gran pendiente para el siguiente sexenio, que poco o nada mencionan las autoridades, y que tiene un potencial recaudatorio bastante considerable.

Hasta 2018, el SAT era un órgano transparente. El Informe Tributario y de Gestión, que se publica trimestralmente, contenía datos operativos y financieros que permitían realizar análisis muy certeros acerca de su eficiencia recaudatoria. A partir de 2022, ya no se hacen públicos datos como el número de barriles que ingresaron al país de manera ilegítima, por citar un ejemplo, y en lo que va de 2024 no se ha publicado el Informe del primer trimestre. Los comunicados de prensa del SAT únicamente mencionan incrementos en pesos, pero eso no permite un análisis a fondo del comportamiento de la recaudación. Un desafío del siguiente gobierno será hacer más transparentes las cifras del SAT, homologar los reportes, y definir un calendario para saber cuándo estará disponible la información. Solo una vez que tengamos claridad en las cifras, podremos conocer el verdadero potencial recaudatorio que tiene nuestro país.

El autor es Jacques Stroobants (@JacquesStroob), coordinador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).