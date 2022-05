Retrocesos de México en tecnología, educación, competitividad y...

Son tiempos de competencia internacional y local ante nuevas tecnologías como la digitalización, la telecomunicación, el Internet, la medicina avanzada y la sanidad del medio ambiente, por mencionar algunas, pero... el problema es que México se ha ido retrasando en conocer, enseñar y aplicar los abundantes nuevos conocimientos, cuya consecuencia ya estamos sufriendo.

Son estos tiempos de búsqueda de un desarrollo basado en el conocimiento, más que en uno basado en los recursos naturales y en la industrialización. Son tiempos de competencia internacional y local ante nuevas tecnologías como la digitalización, la telecomunicación, el Internet, la medicina avanzada y la sanidad del medio ambiente, por mencionar algunas, pero... el problema es que México se ha ido retrasando en conocer, enseñar y aplicar los abundantes nuevos conocimientos, cuya consecuencia ya estamos sufriendo:

1. La propia Auditoría Superior de la Federación señala que no existe una Estrategia Digital Nacional, “para aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluidos los servicios de banda ancha e Internet”, y es la Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, CEDN, la responsable de emitir el plan “donde se establezcan los criterios... los objetivos, estrategias y líneas de acción”.

Según el periódico Reforma, el director de la organización Observatel, en 2021 promovió un amparo contra la omisión del Ejecutivo Federal, “como una forma de recordarle al Presidente su obligación de emitir esa estrategia” pues ante eso, no es posible coordinar esfuerzos entre gobiernos, empresas, universidades y sociedad en general; no existen metas, ni objetivos y por lo tanto no es posible actualizarse y aplicar la tecnología en telemedicina, teleeducación, gobierno digital y, como expone Jorge Fernando Negrete en su columna, “generar igualdad de oportunidades, con acceso a la información, la educación, la salud, la cultura y la competitividad”.

2. Se retrasa México en educación._ Precisamente por la falta de un Plan de implementación de la digitalización y las telecomunicaciones, las clases a distancia fueron deficientes, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Según la organización Mexicanos Primero, el 23 por ciento de los alumnos “empeoraron en lectura de un ciclo escolar a otro y el 8 por ciento de los alumnos que no regresaron a clases presenciales no recuerda cómo pronunciar números de dos dígitos”. Además, en lectura los alumnos con clases a distancia han perdido parte del conocimiento que habían obtenido. Ahora se plantea un nuevo modelo educativo cuando faltan poco más de dos años de este régimen, con algunos cambios como la enseñanza basada en el diálogo, el sentido de comunidad y el trabajo basado en proyectos en colaboración, pero igual que en planes educativos anteriores: no existe de inicio la debida capacitación magisterial. Según la investigadora Gabriela de la Cruz en El Universal, “...todos los gobiernos que toman como botín a la educación y tratan de hacer cambios en periodos tan cortos regularmente acaban en fracaso”.

3. Según el organismo World Justice Project, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 presentado ante el Senado “identifica un estancamiento en la adhesión en el Estado de Derecho en los 32 estados, puesto que están por debajo de la mitad de la calificación idónea”; lo Estados más bajos son Edomex, Cd. De México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero, y los “mejorcitos” sin rebasar el 0.50 de puntaje, están Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa y Durango (por casualidad gobernados hasta 2021 por panistas, excepto Sinaloa).

En esta evaluación se calificaron ocho factores, entre ellos: Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia penal y justicia civil.

4. Según informe elaborado por Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, con sede en Suiza, se ubica a México en un cuarto lugar en el ránking mundial de criminalidad, apenas debajo de Congo, Colombia y Myanmar, habiéndose medido “los niveles de crimen y acción de gobierno en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas”.

El informe manifiesta que: “Las organizaciones narcotraficantes de México se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo”. Además, señala que “los cárteles de la droga controlan gran parte de México, cooptando al Estado a través del soborno y la intimidación”; México encabeza los “mercados criminales”, como trata, tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, drogas sintéticas y delitos contra la flora, la fauna y los recursos no renovables” y ataques a periodistas que ocurren como si se estuviera en una zona de guerra.

Estos son sólo algunos elementos que explican las causas del atraso de México, más otros que se comentarán en siguiente artículo, D.M.