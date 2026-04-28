Reunión de la FED esta semana

Las bolsas de valores de México cerraron la primera jornada de la semana con pérdidas, mientras que los inversionistas aguardan más información financiera de las empresas locales.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta para las principales bolsas de valores del planeta. Los índices bursátiles neoyorquinos finalizaron la primera jornada de la semana con desempeño encontrado, mientras que los inversionistas aguardaban reportes financieros de grandes tecnológicos y seguían de cerca noticias sobre las tensiones en Medio Oriente. De esta manera, el SP500 y el Nasdaq refrescaron su máximos históricos por segunda jornada al hilo, mientras que el Dow Jones ligó tres sesiones en rojo.

La combinación de sólidos resultados corporativos, señales intermitentes de disminución en las tensiones en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la posible confirmación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, dio lugar a un desempeño mixto en los mercados de renta variable y renta fija durante la última semana. En el frente corporativo, la temporada de resultados del primer trimestre de 2026 continúa esta semana, con analistas enfocados en si la tendencia positiva persistirá tras los sólidos resultados observados hasta ahora, especialmente considerando que empresas muy influyentes en el medio están por reportar.

Para los inversionistas los niveles históricos del mercado podrían ponerse a prueba en los próximos días ante la publicación de los resultados trimestrales de la mayoría de las “Siete Magníficas”. Por lo pronto, las acciones de Microsoft finalizaron casi planas después de que el gigante del software anunció que ya no tendría acceso exclusivo a la cartera de productos de OpenAI. El acuerdo de reparto de ingresos entre ambas compañías también finaliza.

Otro evento clave será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en su reunión de dos días que comienza mañana martes. Se espera que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios, ya que el conflicto con Irán ensombrece las perspectivas inflacionarias. El jueves se publicará el Índice de Precios de Gasto en Consumo de marzo, que se espera aumente 0.7 por ciento mensual, con la tasa anual subiendo a 3.5 por ciento. Adicionalmente, se dará a conocer el Producto Interno Bruto del primer trimestre en términos anualizados trimestrales, con una previsión de crecimiento de 2.2 por cento.

De este lado de la frontera, las bolsas de valores de México cerraron la primera jornada de la semana con pérdidas, mientras que los inversionistas aguardan más información financiera de las empresas locales. En México, la temporada de reportes ha mostrado una lectura mixta, con el impacto de la apreciación del peso como un elemento relevante.

En asuntos energéticos, tenemos que el crudo occidental cerró al alza el lunes, ya que las conversaciones previstas para el fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán no se llevaron a cabo, a pesar de que Irán ofreció reabrir el Estrecho de Ormuz a cambio de que se le permitiera continuar con su programa nuclear y que Estados Unidos pusiera fin al bloqueo de sus puertos.

Así, el petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en junio cerró con una subida de 1.97 dólares, situándose en 96.37 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para entrega en junio cotizaba con un alza de 3.13 dólares, hasta los 108.46 dólares. Irán cerró el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país el 28 de febrero.

El Estrecho es un punto estratégico para el 20 por ciento de la demanda mundial diaria de petróleo, abastecida por los países del Golfo Pérsico, y su cierre ha provocado la mayor crisis de suministro de la historia, elevando los precios del petróleo más de un 40 por ciento desde el inicio de la guerra. Las conversaciones previstas para el fin de semana en Islamabad fueron canceladas debido a la ausencia de los negociadores, aunque se mantuvo el alto el fuego al cumplirse el tercer mes de la guerra.

Ante la imposibilidad de concretar negociaciones presenciales en Islamabad, ninguna de las partes sintió la presión suficiente para hacer concesiones importantes. El lunes trascendió en medios de comunicación que Irán ofrecía poner fin a su bloqueo del estrecho a cambio del fin del bloqueo estadounidense, sin abordar las preocupaciones en torno a su programa nuclear, que el presidente estadounidense ha convertido en una exigencia clave para poner fin a la guerra.

En temas cambiarios, el peso mexicano finalizó estable ante el dólar, en una jornada con escasa información económica, pero a la espera de las próximas decisiones de política monetaria en varias partes del mundo. De acuerdo con los registros del Banco de México, la divisa azteca cerró en 17.38 pesos por dólar, una apreciación de un centavo respecto a la jornada anterior. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, se mantuvo en 98.48 unidades.

Los inversionistas digirieron la noticia de que Irán ha hecho una propuesta para reabrir el Estrecho de Ormuz, a pesar de que se cancelaron las conversaciones del fin de semana con Estados Unidos. Por otra parte, en los próximos días se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, de las cuales no se esperan cambios en las tasas de interés, por lo que la atención se centrará en la evaluación que haga cada institución sobre el impacto potencial de los precios de los energéticos en la inflación y el crecimiento para el resto del año. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.