Revelación de los pájaros

En esta exposición, Cecilia se sumerge en el segundo sueño de Alicia y pregunta: ¿Sabes qué sueñas cuando estás despierto? A la vez que, inquieta, nos inquiere: ¿A dónde vas con tanta prisa?

Ayer fue inaugurada la exposición “Días de pájaros salvajes”, de Cecilia Pablos, en la Galería de Arte Álvaro Blancarte, ubicada en el Centro Cultural Genaro Estrada del Instituto Sinaloense de Cultura.

Al rebelarse, los pájaros se revelan, y en susurros de amor su esencia desvelan.

Así podríamos definir esta subyugante y colorida muestra pictórica, donde las dos Cecilias que aparecían en su libro de poemas “Revelación de lo imposible”, vuelven a subrayar su inspiración primigenia: “Mi Padre fue portador de la verdad sin término. Mi madre, una paloma desde el primer instante de sus besos”.

Para responder con filosófica sabiduría: Si el oleaje te acosa, ve a su ritmo.

Señala que, en ocasiones, parecemos una bailarina en el ojo del huracán, ataviada con hermoso vestido de baile para enmarcar el cuerpo que lo habita. Sí, porque hay que tener un eje de vida y equilibrarse en surrealismo puro, entre la verticalidad en fuga y el crudo deseo, porque caer es algo más que un verbo.

El mensajero encantador de pájaros cuestiona incesante: Eva, ¿cómo hallaste el pecado más deseable que el bien lícito?, a la vez que pregunta solícito: ¿Cómo te libro del tormento?

Desde nuestros ancestros, parece que hemos tomado destinos opuestos entre desafíos de mar y cielo. Guiándonos por la Cruz del Sur vislumbramos constelaciones, pero la tempestad nos atrapa como bestias en el ruedo, entre los reflejos de los más atávicos miedos del hombre y una simbiosis del elogio de la sombra, mientras musitamos con las garzas del otoño: “et libera nos a malo”.

¿Disfruto la exposición?