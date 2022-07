Revisar las SSPyTM de Culiacán y Mazatlán

Es importante que desde que las fuerzas armadas nacionales los comisionan a Sinaloa traigan la mentalidad de proteger a los ciudadanos y contener a los trasgresores de la ley, además de que haya claridad en la misión de alto peligro que desempeñarán para que sus estancias aquí no la confundan con viajes de placer todo pagado

A las recientes renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán y Mazatlán, las dos ciudades con más focos rojos en hechos de violencia, les deberán corresponder designaciones de nuevos funcionarios que garanticen la tranquilidad de la población en vez de que sean los delincuentes quienes se sientan protegidos por la Policía. Militares o civiles, los mandos que lleguen tendrán que trabajar bastante en recuperar la confianza de la sociedad en una ciudad diezmada por desapariciones forzadas y otra donde grupos armados se pasean como en su casa.

En los protocolos de seguridad de estados o países que le apuestan en serio a la contención de delitos mediante la prevención e investigación policiaca se aconseja que cuando dimiten al cargo los responsables de estas instituciones es erróneo dejar al frente a uno de los subalternos ya que prosiguen las inercias o pactos ilegítimos de aquellos. Al contrario, tales circunstancias deben traducirse en oportunidades de fortalecer la credibilidad y eficiencia policiales.

Ante esa coyuntura se encuentran hoy el Gobernador Rubén Rocha Moya y específicamente el Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, como responsable en el Gabinete de las políticas de seguridad pública. A inicios de junio, Juan Ramón Alfaro Gaxiola se retiró del cargo de Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, y en Culiacán hizo lo mismo el Coronel Mauricio García Rodríguez; los dos con números preocupantes en cuestión de incidencia de violencia.

Aunque de ello dieron cuenta notas de prensa poco trascendentes, hay mucho más detrás de la salida de los secretarios de los dos municipios más importantes de Sinaloa: se habían convertido en obstáculos de la coordinación de la fuerza federal, estatal y municipal a la cual Rocha Moya le ha dado alta importancia. Mientras el Gobernador considera prioridad avanzar como nunca antes en reforzar el binomio militar-policiaco ¿qué caso tendría tolerar a quien fuere o lo que sea que ponga en riesgo tal enlace?

Alfaro Gaxiola dejó la SSPyTM de Mazatlán en medio de acusaciones de otorgar ascensos irregulares, vender jerarquías en las corporaciones a su mando y mostrar desobediencia a los superiores. Había acumulado alrededor de 100 denuncias en su contra, por desempeño indebido, desde que en julio de 2020 tomó el control de la Secretaría mientras batían todos los récords las privaciones ilegales de la libertad con 562 casos desde que Luis Guillermo Benítez Torres es Alcalde del municipio.

Y en Culiacán, Mauricio García Rodríguez llegó a la dependencia con la misma idea que han traído muchos de los militares asignados a la seguridad pública en Sinaloa. Disfrutan el cargo, evaden los riesgos, asumen actitudes de insubordinación y piensan que los agentes a su mando son servidumbre personal y no integrantes de un cuerpo para la ley y el orden. La destitución del Capitán Óscar Guinto Marmolejo en julio de 2021 pudo ser una ventana de oportunidad para cambiar la estrategia contra la delincuencia en la capital del estado, sin embargo, el relevo vino a empeorar las cosas.

Si alguna conseja es irrebatible en materia de seguridad pública es que los jefes de las instituciones del área, así sean policías de carrera como es el caso de Alfaro Gaxiola que se forjó en los operativos y no en los cuarteles castrenses, o el Coronel de Infantería Mauricio García de formación 100 por ciento militar, deben poseer probada vocación de servicio y deshacerse de la concepción de que vienen a la meca del narco a beneficiarse primero ellos sin reparar en qué tratos hagan para provecho personal con los malandrines.

Sí es bueno apostarle, porque después de eso ya no existen opciones, a perfiles militarizados al frente de las policías municipales siempre y cuando se les lean las cartillas moral, logística e institucional para que luego no resulten más peligrosos que la delincuencia organizada o la consuetudinaria. Es importante que desde que las fuerzas armadas nacionales los comisionan a Sinaloa traigan la mentalidad de proteger a los ciudadanos y contener a los trasgresores de la ley, además de que haya claridad en la misión de alto peligro que desempeñarán para que sus estancias aquí no la confundan con viajes de placer todo pagado.

El momento clave que se tiene en Culiacán y Mazatlán, con la designación de los nuevos secretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, resulta tan valioso para la coordinación policiaca porque en la medida que el lazo estatal resulte robustecido en la misma proporción podrán alcanzarse niveles aceptables de paz y legalidad para la población y visitantes. Si el Gobernador y el Secretario de Gobierno quieren la sincronización de la acción policiaca-militar en la lucha contra la delincuencia podrían tener la mejor y resultados también sin precedentes.

Es verdad que los gobiernos municipales poseen autonomía para trazar sus propias estrategias en seguridad pública, pero igualmente es cierto que cualquier ruptura en la coordinación nacional-estatal remarcará el peligro, el miedo y la desconfianza.