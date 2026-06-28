Revisión del T-MEC 2026: certidumbre, seguridad económica y la importancia de preservar la integración de Norteamérica

México debería llegar a la revisión en curso con propuestas concretas en áreas donde las preocupaciones de Estados Unidos ya son visibles. Esto incluye seguridad económica, mecanismos de revisión de inversiones, estándares para sectores estratégicos y medidas contra el transbordo

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 será una de las discusiones económicas y estratégicas más relevantes para Norteamérica en los próximos años. El debate técnico suele centrarse en temas como las fricciones comerciales, las reglas de origen, los aranceles y las controversias sectoriales, así como en los incentivos políticos que rodean el proceso de revisión, ciclos políticos, elecciones y el control de la Cámara de Representantes o del Senado en Estados Unidos. Sin embargo, el tema de fondo es si los tres países serán capaces de preservar y fortalecer activamente un modelo de integración regional de más de 40 años de antigüedad que se ha convertido en un elemento central para la competitividad, la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad económica. La conversación sostenida durante el evento U.S. Policy Outlook dejó en claro un punto fundamental: el T-MEC no es un acuerdo comercial convencional. Es el marco institucional de una plataforma productiva en la que Estados Unidos, México y Canadá son simultáneamente clientes, proveedores, inversionistas y socios estratégicos. Los tres países aportan complementariedades a esta plataforma productiva. Durante los últimos cinco años, México y Canadá, en conjunto, se han consolidado como la principal base de clientes y la red de proveedores más importante para Estados Unidos. Esto es relevante porque el futuro de la competitividad industrial —particularmente en manufacturas de tecnología avanzada— dependerá cada vez más de la capacidad de producir con socios confiables, reducir vulnerabilidades estratégicas y responder a disrupciones geopolíticas. Desde la perspectiva actual de Estados Unidos, la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro son consideradas asuntos de seguridad nacional.

La revisión es profundamente relevante para Estados Unidos

Dado el peso que tiene el sector externo en la economía mexicana, la importancia de esta revisión es enorme para México, pero también lo es para Estados Unidos. La integración de Norteamérica ha fortalecido el desempeño económico estadounidense, respaldado empleos en numerosos distritos electorales y posicionado a la región para competir de manera más efectiva frente a otras economías, particularmente China. El valor del acuerdo es más evidente en sectores donde la producción está profundamente integrada a través de las fronteras y donde las empresas dependen de un acceso predecible a proveedores, clientes e insumos en toda la región. En otras palabras, nuestros países producen juntos; más que competir entre sí, complementan sus respectivas plataformas productivas. La opinión pública en general no sigue de cerca el proceso de revisión del T-MEC. Las personas suelen estar más preocupadas por la asequibilidad de bienes y servicios y por la certidumbre económica que por los detalles de los acuerdos comerciales. A pesar de su complejidad técnica, que suele quedar restringida a funcionarios especializados y negociadores del sector privado, el T-MEC continúa gozando de un respaldo político significativo en Estados Unidos. Este apoyo es amplio, especialmente en lo referente al comercio con México y Canadá, y es particularmente fuerte entre sectores informados, como exportadores, importadores, comunidades empresariales y algunos centros de análisis especializados. En el Congreso estadounidense, el acuerdo sigue beneficiándose de una herencia bipartidista poco común. El principal desafío no es reconstruir el apoyo desde cero, sino asegurar que los nuevos legisladores comprendan la magnitud del impacto que el acuerdo tiene sobre la manufactura, la agricultura, la tecnología y el empleo en sus propios estados y distritos. Prioridades de Estados Unidos: cumplimiento, reglas de origen y seguridad económica De acuerdo con mi conversación con Kevin Brady, excongresista estadounidense y exnegociador del T-MEC, la revisión probablemente girará en torno a dos niveles de prioridades. El primero está relacionado con el cumplimiento y el perfeccionamiento del acuerdo. Los miembros del Congreso seguirán atentos a temas sectoriales pendientes y a si los compromisos existentes se están implementando de manera efectiva. Esto incluye asuntos políticamente sensibles en sectores como la agricultura, la energía y otras actividades con relevancia directa para sus electores. El segundo nivel es más amplio y estratégico: la seguridad económica. En este ámbito, es probable que Estados Unidos otorgue especial atención a: Las reglas de origen y la posibilidad de fortalecerlas o extenderlas a sectores adicionales. El transbordo de mercancías (transshipment) y el uso de las preferencias comerciales de Norteamérica por parte de terceros países, particularmente aquellos dentro de la esfera de influencia china. Los mecanismos de revisión de inversiones y la trazabilidad del capital en industrias sensibles. Los minerales críticos, los ecosistemas de innovación y las cadenas de suministro esenciales para la manufactura avanzada. La coordinación entre los países del T-MEC para reducir dependencias de economías no de mercado cuando dichas dependencias representen riesgos estratégicos. Esta agenda tiene el potencial de convertirse en una plataforma constructiva para profundizar la coproducción en Norteamérica. La oportunidad estratégica consiste en utilizar la revisión del T-MEC para construir una integración más segura y, con ello, fortalecer tanto nuestra seguridad nacional como nuestra seguridad económica.

México debe llegar con soluciones, no solamente con posiciones

Uno de los mensajes más importantes de la conversación con el señor Brady fue que una negociación exitosa requerirá flexibilidad, claridad y capacidad creíble de resolución de problemas. El calendario de la revisión sigue siendo incierto. El acuerdo podría no concluirse el 1 de julio de 2026, pero prolongar la incertidumbre durante años sería costoso para los tres países. Un acuerdo apresurado sería perjudicial; un proceso indefinido que debilite la confianza de inversión también lo sería. México debería llegar a la revisión en curso con propuestas concretas en áreas donde las preocupaciones de Estados Unidos ya son visibles. Esto incluye seguridad económica, mecanismos de revisión de inversiones, estándares para sectores estratégicos y medidas contra el transbordo. México ya ha mostrado disposición para colaborar en algunos de estos temas. El siguiente paso es demostrar que puede ser un arquitecto proactivo de un marco regional más sólido, y no únicamente un participante reactivo dentro de una agenda impulsada por Estados Unidos.

El Congreso será relevante, incluso si la Casa Blanca lidera el proceso

Durante nuestra conversación, Kevin Brady destacó el complejo equilibrio entre la autoridad del Poder Ejecutivo y la supervisión del Congreso. La política comercial se encuentra dentro del ámbito constitucional del Congreso, aunque con el tiempo una parte importante de esa autoridad ha sido delegada al Poder Ejecutivo. Es probable que la Casa Blanca busque gestionar la revisión sin someter nuevamente el acuerdo a una votación completa en el Congreso, pero el Congreso desempeñará un papel central mediante audiencias, supervisión, presión política y contacto directo con la administración. Esto importa porque existe un límite práctico entre interpretar, aplicar y mejorar el acuerdo, y alterar fundamentalmente su arquitectura. Si cambios importantes llegaran a trastocar el diseño central del acuerdo, la presión del Congreso probablemente aumentaría de manera considerable. El sector privado, los intereses agrícolas, los fabricantes, las empresas tecnológicas y otros actores ya se están movilizando para defender que el T-MEC debe fortalecerse sin debilitar la integración que precisamente le da valor.

La salida del T-MEC es posible en teoría, pero costosa en la práctica

¿Podría Estados Unidos abandonar el T-MEC? En términos legales y políticos, esa posibilidad no puede descartarse. Sin embargo, una salida total difícilmente sería el resultado preferido, en parte porque el acuerdo beneficia a prácticamente todos los estados de Estados Unidos y a un gran número de distritos electorales. La geografía política del T-MEC importa: muchos de los estados más dependientes del comercio con México y Canadá también son políticamente relevantes en las elecciones nacionales. El riesgo más realista no es una terminación abrupta del acuerdo, sino el uso de amenazas de salida, aranceles o incertidumbre prolongada como herramientas de negociación. Aun así, esto puede causar daños reales. La inversión en manufactura avanzada, inteligencia artificial, energía y cadenas de suministro estratégicas depende de certidumbre de largo plazo. Mientras más corta y frágil sea la extensión del acuerdo, menores serán los incentivos para realizar grandes inversiones fijas en Norteamérica.

El sector privado no es un espectador

Las empresas que operan en sectores altamente integrados de Norteamérica deben prepararse operativamente para la incertidumbre, incluida la evaluación de la flexibilidad de sus cadenas de suministro. Sin embargo, la tarea más urgente es el involucramiento en política pública. Las empresas deben explicar por qué el diseño fundamental del acuerdo es importante —en términos de producción, crecimiento, competitividad, inversión y empleo— y, por lo tanto, buscar un diálogo que garantice: Aranceles cero —o bajos— entre los tres países. Exenciones a medidas arancelarias disruptivas cuando sea posible. Integración regulatoria y productiva. Reglas predecibles que respalden las decisiones de inversión.

Conclusión