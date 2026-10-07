Revista Timonel

Timonel es quien dirige el timón para la correcta evolución de la navegación. Por eso, resulta gratificante ver cómo se interesan los jóvenes por reflexionar su existir a través de la lectura y escritura.

Fue muy emotiva la inauguración del Encuentro de Literatura Inés Arredondo, el cual forma parte de las actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026, cuya inauguración formal será el 15 de octubre con la Expo colectiva Yucatán/Sinaloa, y el Homenaje a Arturo Márquez, que ofrece la OSSLA en el Teatro Pablo de Villavicencio, dirigida por Alexandre Da Costa, y la participación de todas las compañías del ISIC.

Posterior a la inauguración del Encuentro de Literatura, presidida por el director general del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, se procedió a la presentación de “Timonel”, Revista Literaria de distribución gratuita del Instituto Sinaloense de Cultura, en su año 15 de publicación, con la atinada colaboración de 23 escritores, jóvenes en su mayoría.

Timonel es quien dirige el timón para la correcta evolución de la navegación. Por eso, resulta gratificante ver cómo se interesan los jóvenes por reflexionar su existir a través de la lectura y escritura.

En la presentación, la directora de Literatura y Editorial, Ernestina Yépiz, escribió: “nos interesa experimentar y escudriñar la creación literaria como un resistirse, dar a ver, ensayar y plantear que existen y pueden existir -todavía- muchas otras formas de ejercerla, exponerla y materializarla en la escritura; y desentrañar así y explicarnos lo que a veces no vemos o no queremos ver, pero se hace presente en lo cotidiano de habitar un territorio vulnerado y siempre expuesto, como el nuestro”.

Coraima Gil, en su colaboración titulada: “Digitura o la leve caricia del gesto”, señaló: “Cuando la escritura se vuelve dígito, quizá debamos nombrarla digitura... Lo digital inaugura no sólo un nuevo modo de escribir, sino un nuevo idioma casi telegráfico. Y especialmente una nueva forma de atención. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos sobra cuando nos ahorramos la escritura?”

¿Aferro firmemente el timón?