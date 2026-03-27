Más que concierto, lo que la OSSLA ejecutará este viernes, acompañada del cantaor español José Luis Jaén y del Coro de Ópera de Sinaloa, es una pieza magistral de arte cultural-religiosa.

Solemne será el programa que interpretará este viernes la OSSLA, bajo la batuta de su director titular y solista con el violín, Alexandre Da Costa, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, el cual lleva por título “Reza Sinaloa”. Boletos en taquilla.

Más que concierto, lo que la OSSLA ejecutará, acompañada del cantaor español José Luis Jaén y del Coro de Ópera de Sinaloa es una pieza magistral de arte cultural-religiosa. Se trata de las más representativas piezas musicales y procesiones que se interpretan en Semana Santa en Sevilla.

En pantalla se proyectarán escenas que muestran a los “nazarenos”, vestidos con túnicas, capirotes (gorros cónicos), cíngulos (cordones que anudan la cintura) y capas, dependiendo de la hermandad a la que pertenezcan.

El programa incluye “Aquí quien manda eres Tú”, saeta a la andaluza interpretada por el director solista de violín; prosigue “Imperium”, una marcha con cornetas, así como “Madre Hiniesta”, procesión con la Virgen Dolorosa.

Continúa con “La roca fría del calvario”, cantada por Jaén, zarzuela que interpretaban Plácido Domingo y Alfredo Kraus, entre otros; “Lo que vos queráis”, interpretada por el violín de Da Costa y basada en un poema de Juan Ramón Jiménez; “Rocío”, cantada por Jaén, la cual retoma la canción “Peregrina”, de Ricardo Palmerín y un fragmento de “La procesión del Rocío”, de Joaquín Turina.

“Gran poder”, procesión con Cristo cargando la cruz; “El Rey de los Ángeles”, marcha dedicada a la Hermandad del Prendimiento; “Candelaria”, paso de la Virgen con violín solo; “Saeta”, cantada por Jaén sin orquesta; “La Madrugá”, para recordar la expresión “hágase tu voluntad”; “Margot”, marcha cantada por Jaén.

Culmina con “Estrella sublime”; “A ti Manué”; “Salve Hiniesta”; “Esperanza de vida” y la saeta “Reza Sevilla”, con participación del Coro de Ópera.

¿Rezo por Sinaloa?