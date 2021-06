Ricardo Montalbán

Autobiografía

“En 1973, fundó la organización Nosotros, que buscaba aumentar el número, la jerarquía y el ingreso económico de ‘hispanos’ en la industria de Hollywood. Escribió una autobiografía en 1980, Reflections: A Life in Two Worlds. En septiembre de 2000 recibió un premio del ‘Lifetime Achievement Award’ de Charo, una empresa para desarrollar la comunidad, por su carrera en Hollywood y todo lo que hizo para el progreso y ascenso de ‘latinos’ en la industria del entretenimiento’”.

Campaña publicitaria

Wikipedia: El Frito Bandito fue la mascota de dibujos animados de los chips de maíz Fritos (una filial de PepsiCo) de 1967 a 1971. El Bandito fue creado por Foote, Cone & Belding Agency. El personaje fue interpretado por Mel Blanc, quien usó un acento mexicano exagerado similar a otro personaje suyo, Speedy Gonzales. El Frito Bandito hablaba un inglés quebrado y le robaba a la gente sus chips de maíz Fritos, una referencia al estereotipo de ‘bandido mexicano’ en las películas del oeste. La presión del Comité Nacional Mexicano-Americano contra la Difamación y otros provocaron una actualización del personaje; le quitaron el diente de oro y la barba incipiente y le peinaron el cabello. El personaje se retiró en 1971. Fue reemplazado por Muncha Bunch, un grupo de vaqueros, y WC Fritos, un personaje inspirado en el comediante WC Fields . Frito Bandito - https://es.xcv.wiki/wiki/Frito_Bandito

El personaje de Frito Bandito fue desarrollado por la firma de publicidad Foote, Cone & Belding y lanzado por Frito-Lay en 1967. El actor Mel Blanc proporcionó la voz del personaje. El personaje era un revolucionario mexicano estereotipado con sombrero, bigote de manillar y un marcado acento español acorde con las imágenes de Pancho Villa. Llevaba dos pistolas y le robaba a la gente sus chips de maíz Fritos a punta de pistola. El Frito Bandito apareció originalmente en comerciales que se emitieron durante los programas de televisión para niños, pero debido a la popularidad del personaje, Frito-Lay pronto comenzó a usar el Bandito en toda la publicidad impresa y televisiva. Frito-Lay fue una de varias compañías estadounidenses que incluyeron revolucionarios mexicanos en su publicidad a fines de la década de 1960; otras incluían a Liggett & Myers Tobacco Company, Elgin Watch Company y American Motors. En 1968 se fundaron dos grupos de defensa mexicano-estadounidenses en oposición al uso de estereotipos racistas en la publicidad: el Comité Nacional Mexicano-Americano Anti-Difamación (NMAADC) en Washington, DC y la Participación de México-Americanos en Esfuerzos Lucrativos (IMAGEN) en San Antonio, Texas. Tras el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968, Bandito ya no blandía pistolas. A pesar de la controversia, Frito-Lay apoyó al personaje. IMAGE y NMAADC trasladaron sus protestas a las estaciones de televisión locales que transmitían comerciales de Bandito. Los grupos también presionaron a la Comisión Federal de Comunicaciones para obtener tiempo de transmisión libre para responder al Frito Bandito bajo la doctrina de la equidad. Frito-Lay presentó una nueva mascota de dibujos animados en 1969: WC Fritos (basada en el comediante WC Fields). Frito-Lay puso fin a la campaña de Frito Bandito en 1971.

La campaña de Frito Bandito incluyó un jingle cantado con la melodía de la canción tradicional mexicana ‘Cielito Lindo’: ¡Ay, ay, ay, ay! oh, soy Frito Bandito. Me gustan los chips de maíz Fritos, me encantan. Quiero chips de maíz Fritos. Yo los conseguiré de ti. Ay, ay, ay, ay, oh, yo soy el Frito Bandito. Dame chips de maíz Fritos y seré tu amigo. El Frito Bandito no debes ofender”. Frito Bandito:- https://es.xcv.wiki/wiki/Frito_Bandito