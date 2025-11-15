¿Alguien duda de la relevancia que tiene el expresidente López Obrador? No creo que alguien tenga y para muestra un botón: esta semana el expresidente cumplió 72 años y justo en su cumpleaños la SCJN resuelve los créditos fiscales que mencionamos

En nuestra vida política siempre hay actores, algunos con mayor relevancia que otros, estas ultimas semanas, quien ha obtenido mayor reflector ha sido el empresario Ricardo Salinas Pliego, por sus declaraciones sobre la actual administración federal y la anterior y esta semana no fue la excepción.

La nueva SCJN desechó en definitiva los últimos recursos que las empresas de Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca) tenían contra siete recursos fiscales que dan en total 33 mil 744 millones de pesos.

Ahora bien, lo curioso (por lo menos para mí) es que esto es hecho por la nueva SCJN, y por supuesto que es aplaudido por quienes promovieron esta nueva conformación, un ejemplo sería lo manifestado por el Senador Ricardo Monreal, que señala que con esta resolución de la SCJN, se confirma que en México nadie está por encima de la ley, por su parte el empresario, desde antes de que se diera a conocer la resolución, señalaba que no esperaba que le fuera bien, señalando que las instituciones están cooptadas por intereses políticos y aclaró que sus empresas si pagaban impuestos, pero que se realizaban cobros dobles, inconstitucionales e inmorales, incluso señaló que se solicitó al SAT que se le informara cuánto se debía, pero que el SAT no respondió.

Si usted piensa que esto, no fue una resolución dirigida especialmente para el empresario, entonces no se preocupe, pero si piensa que es una resolución dirigida directamente al empresario preocúpese, ya que esto se podría entender como que la nueva SCJN es “selectiva” y esto a todas luces va en contra del Estado de Derecho.

Por su parte, la Presidenta señaló que Gobierno federal iniciara los procedimientos jurídicos correspondientes si Grupo Salinas no cubre dichos créditos fiscales y que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico quien detallara la ruta a seguir.

¿Alguien duda de la relevancia que tiene el expresidente López Obrador? No creo que alguien tenga y para muestra un botón: esta semana el expresidente cumplió 72 años y justo en su cumpleaños la SCJN resuelve los créditos fiscales que mencionamos, simplemente recordemos que a pesar de que el empresario afectado por la resolución lo apoyo durante su última campaña presidencial, pero en el sexenio del expresidente hubo un distanciamiento notario.

Además del regalo de la SCJN, perdón de la resolución de la SCJN, en la Cámara de Senadores, la presidenta Laura Itzel Castillo decidió interrumpir la votación del decreto para declarar el 21 de marzo como Dia Nacional de la Orquídea, para “compañeros y compañeras senadores y senadores quiero compartirles que el día de mañana es cumpleaños de un gran patriota, el mejor presidente que ha tenido

México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador...” duda: ¿zalamería se escribe con z o con s?

Pero bueno, cambiando de tema hay veces que el universo se alinean y pasan cosas maravillosas, por lo menos eso he leído, un ejemplo de esto sería lo que le pasó a la Gobernadora de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle, la cual al ser cuestionada sobre su aumento salarial de casi 25 por ciento, señaló: “Yo ni sabía que iba a haber aumento salarial”, lo curioso es que ella fue quien presentó el presupuesto

estatal, pero insisto, a veces pasan cosas maravillosas.

PD.- No importa cuántas veces se repita que es ahorro, la revocación de mandato en la misma fecha que las elecciones de 2027 es manipulación.