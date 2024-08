El Gobernador Rubén Rocha Moya abrió más el abanico de posibles ocupantes de la Secretaría General de Gobierno al incluir a alcaldes en funciones que no lograron la reelección, apuntando los reflectores hacia el Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar González Zataráin. Mayúscula sorpresa para quienes les creían a bolas de cristal que, ahora se ve, suelen ser oráculos embusteros.

Entonces que no nos digan, que no nos cuenten después del impredecible enroque de ayer que desplaza a Jaime Montes Salas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería hacia la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, luego de que los conflictos en el campo se convirtieron en papa caliente para el ahomense productor de dicho tubérculo comestible. Urge, a partir de esto, calibrar todos los instrumentos de adivinación política.

Reverso

El valor de dar la cara

Hacía tiempo, quizá desde el cuartelazo que durante el sexenio de Francisco Labastida realizó el Ejército en Culiacán para aprehender a los jefes de las corporaciones policiacas al servicio del narco, que un Gobernador no se plantaba frente a la calma tensa que se respira en Sinaloa, ocasionada por rumores que siembran miedo para cosechar zozobras generalizadas, con el llamado que hace Rubén Rocha Moya a la población en general, incluidos los malandros, para que “no afecten esa tranquilidad, que es la que nos importa a nosotros, para eso estamos, para tratar de cuidar a las familias, a los niños, a las niñas... No quiero alarmar, no alarmas, la gente sabe también cuidarse, cuídense, no andemos con alarmas que al rato te generan mayor violencia”.