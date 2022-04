‘Rocha ante la consulta: un demócrata a prueba’

Tanto han cambiado las cosas que al Rocha opositor y demócrata del 98 debería sorprenderle sobre manera la actitud y los dichos del Rocha Gobernador que ahora, violando la ley y con el apoyo de sus funcionarios morenistas y uno que otro priista, realiza mítines para promover la consulta de revocación de mandato a realizarse el día de hoy en todo el país. Una consulta a la que AMLO apuesta la consolidación popular de la segunda mitad de su gobierno y en la que todo el morenismo se ha montado para darle gusto al Presidente violando la Constitución y haciendo propaganda ilegalmente.

Escribía Rubén Rocha Moya en un artículo llamado “Democracia, política y universidad” publicado en Noroeste: “La democracia no se detiene en las urnas, pero el poder de las mayorías termina donde empiezan los derechos de las minorías y de los individuos”.

Era 21 de febrero de 1998, Rocha aspiraba a la Gubernatura de Sinaloa desde la oposición de izquierda y Andrés Manuel era el presidente nacional del PRD. El ex Rector y académico escribía en este diario por invitación de Manuel Clouthier Carrillo después de un rectorado de la UAS reconocido por muchos.

Rocha habría de perder esa elección contra Juan S. Millán y el todopoderoso aparato del PRI, a quien Rocha denunciaba a diario en nuestras páginas por sus excesos, violaciones a la ley y el uso de recursos públicos y programas sociales para conseguir más votos. Juan tenía el cobijo y el dinero del poder, Rubén no. Era una batalla desigual.

A Millán la narcopolítica le estalló con el escándalo del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán en septiembre del 2004, el capo protegido por la policía estatal a través del tristemente célebre comandante “Chuy Toño”, quien estuviera en la lista de los más buscados del país y fuera luego rescatado por el Gobernador Mario López Valdez y su secretario Gerardo Vargas, quien es ahora (vaya hipocresía) Alcalde “morenista” de Ahome.

Las cosas han cambiado desde entonces, Rocha se convirtió en Gobernador de Sinaloa tras dos intentos fallidos. Su triunfo fue posible gracias al arrastre del principal activo electoral del movimiento morenista: López Obrador, quien lo convirtió primero en Senador en fórmula con Imelda Castro y que le alcanzaría en 2021 para ganar la Gubernatura con una ventaja abrumadora en una de las elecciones más violentas de la historia reciente de Sinaloa donde el crimen organizado fue co-protagonista.

Pero sin saber que todo eso sucedería, 22 años antes decía Rocha en el artículo mencionado y citando a Norberto Bobbio: “Si todo fuera política, todo sería democratizable, lo cual implicaría “la reducción de todos los intereses humanos a los intereses de la polis, la politización integral del hombre, la resolución del hombre en ciudadano, la disolución de la esfera de lo privado en la esfera política. En suma, la edificación de una democracia totalitaria”.

Cuestionado por Noroeste sobre esta actitud el Gobernador fue parco: “Estamos tratando de implantar la democracia en este País y yo creo que eso es lo más importante”.

Defendió también que tanto él como el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se movilizaron en su vehículo particular. No así los cientos de personas que fueron trasladadas en camiones desde distintos puntos del estado.

Sobre el mitin, la dirigente estatal del PRI, la Diputada Cinthia Valenzuela, criticó: “El evento... fue un acto más de campaña, una falsedad, que utilicen y que se burlen así de las autoridades electorales, hablando de una asamblea informativa de la reforma eléctrica cuando realmente incluso había promocionales que siga AMLO, pero más aún lamentable que haya estado presente el dirigente nacional de un partido político como lo es el que está promoviendo, que se vote a favor de esta revocación de mandato”.

Por su parte y por el posible uso de recurso público en el evento masivo de cierre nacional de campaña de Revocación de Mandato, Oner Lazcano, dirigente del PRD en Sinaloa, interpuso una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde señala al Gobernador Rubén Rocha Moya y el gabinete de primer nivel estatal como presuntos responsables del delito.

También el PAN, ​en voz de la Diputada local Giovanna Morachis, reprobó que Morena organizara un evento masivo en Culiacán para cerrar la campaña nacional de promoción de que se vote porque AMLO se quede en la Revocación de Mandato.

Hoy Morena cuenta con todo el poder en Sinaloa y el PRI, el PAN y el PRD son minorías. Y en nombre de la “democracia” se les pisotea aprovechando su escasa popularidad y su debilidad electoral. Con el argumento, poderoso pero temporal, del “Es un honor estar con Obrador”, los morenistas de todo el país y del estado han olvidado su origen opositor y creen que el poder (y el presupuesto) les durará toda la vida. Una pena.

Nadie puede negar que Rubén Rocha ha sido un demócrata. Construyó, desde su origen humilde, una trayectoria académica y política con una reputación de honestidad y de izquierda. Reputación que pudo mantener a pesar de haber sido jefe de asesores de dos gobiernos priistas y funcionario del ISSSTE durante el peñanietismo. Pero ser demócrata desde la oposición es más fácil que serlo desde el poder.

Cierro con palabras de Rocha, en el mismo artículo: “Ocurre a menudo, sobre todo cuando nos sentimos persuadidos, conquistados y hasta deslumbrados por algún momento o trance político que, con facilidad se cometen excesos, arbitrariedades e injusticias a nombre de la propia democracia”.

Hoy es la consulta, su gobierno apenas empieza y por eso espero que el Rocha demócrata que hemos conocido siempre no sucumba ante la tentación de usar el aparato de estado en sus manos para influir en ella. Que no lo deslumbre la idea de quedar bien con su jefe en lugar de respetar las reglas de esa democracia que tanto le costó, a él mismo, construir. Que este trance no ensucie su probada convicción liberal.

La responsabilidad del Gobernador ante la consulta es una y nada más: garantizar que los sinaloenses ejerzan (o no) ese nuevo derecho en total libertad, sin presiones políticas ni criminales de ningún tipo.