Rocha es Gobernador: discurso y liturgia. ‘La unidad fortalece, la división debilita’

De igual manera, planteó que su posición ante la delincuencia común y el crimen organizado 'es inequívoca: seremos inflexibles persiguiendo el delito para que no haya impunidad y atacaremos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Tengo la firme convicción de que trabajo, escuela, cultura, deportes y sana convivencia son el mejor antídoto para las conductas antisociales'.

A partir de hoy se le acabó el tiempo al cálculo partidista de cuántos votos y qué posiciones obtendrá cada quien, y comienza la era de la operación política en aras de un gobierno de todos los ciudadanos con la interrogante crucial de qué ganará la sociedad en los próximos seis años. Un solo hombre, Rubén Rocha Moya, y el proyecto dominante de la Cuarta Transformación, serán probados en los hechos, no más en el discurso seductor del sufragio, frente a desafíos descomunales de cuyos resultados depende el futuro de Sinaloa en el corto y largo plazo.

El boom que vive la izquierda mexicana ya está aquí, en la tierra de los once ríos. Al plantarse ayer en la tribuna del Congreso del Estado y hacer retumbar el “sí, protesto”, Rocha Moya asume la obligación de un modo nuevo de conducir a Sinaloa con todo el poder que le confiere la Constitución y el control absoluto de las instituciones del Estado, pero a la vez con la mayor sencillez y empatía que necesita esta parte del territorio nacional que tiene bastante por ofrecer al País aunque en cada amanecer ronden los fantasmas hostiles que ralentizan la marcha progresiva.

La apuesta debe ser la de construir el mejor lugar para vivir, entelequia que subyace tenaz en la imaginación colectiva. Hacer con todos, entre todos, realidad aquellas consignas antes utópicas de la izquierda dura, pero con la flexibilidad que necesita la actual policromía política traducida en la diversidad, que a su vez reclama la inclusión y no el canibalismo a ultranza contra las diferencias.

Rocha Moya tomó el timón arropado por representantes de todos los poderes, con Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador; Senadores Imelda Castro, Mario Zamora y Raúl Elenes, Napoleón Gómez Urrutia y Dolores Padierna, así como un séquito de integrantes del Congreso de la Unión con Ricardo Monreal e Ignacio Mier a la cabeza, y gobernadores de Michoacán, Nayarit y Durango.

El rito de la transmisión del mando en el Poder Ejecutivo Estatal pudo ser visto como el mismo de siempre. No obstante, el primer abrazo que como Gobernador le dio a Marthita Arredondo, la emblemática asistente del Congreso, precedido por el nervioso movimiento de dedos y el leve temblor de manos de Rocha que mostraron emociones imposibles de contener. “Los tengo en mi corazón a todas las sinaloenses y todos los sinaloenses”. O el momento de mayor sensibilidad al expresar que “no quisiera tener un familiar incómodo y con esa añorante aspiración elevo hasta el cielo mi amorosa gratitud a Socorro, mi inolvidable esposa”. A ella le dedicó la canción del cierre del protocolo “Quisiera amarte menos”, interpretada por el tenor José Manuel Chú.

Rocha se dio tiempo para todo, hasta para irradiar camaradería. A Ricardo Monreal le llamo “líder” y a Nacho Mier “brother”, a Mario Zamora “querido compañero”, a Mario López Valdez lo refirió como “amigo” y a Estrada Ferreiro le dijo “muy batalloso”, así como a Quirino Ordaz le hizo un reconocimiento por entregar con orden el gobierno y “porque creo haber recibido bien las cosas”. Ofreció no empezar con bravuconerías y les encargó a los senadores que voten a favor para que el hoy ex Gobernador sea el Embajador de México en España.

En el discurso inaugural Rocha puntualizó que el Mandatario no es el que manda sino el que obedece el mandato popular, se mostró consciente de que los electores no le entregaron un cheque en blanco sino el modelo de gobernar en un conjunto de principios y valores con combate a la corrupción, gobierno austero, incluyente y justo, y visión social y humanista. Ofreció “dedicarme en cuerpo y alma a ese noble propósito, gobernar a ciencia y conciencia al límite de mis fuerzas y capacidades”.

“Sinaloa inicia un largo recorrido por los caminos desafiantes de la transformación. Buscaremos la unidad que nos fortalece y no la división que nos debilita. Hoy no solo inicia un nuevo gobierno alternativo a las viejas y caducas prácticas del poder público; hoy no solo comienza un gobierno austero, transparente y enemigo de la corrupción y la impunidad, hoy iniciamos un gobierno enemigo de la indolencia y la indiferencia hacia el dolor de los que sufren y padecen la violencia de todo tipo; hoy inicia también un gobierno que brindará certidumbre jurídica a todos los sectores y actores del desarrollo”, afirmó en la parte toral del mensaje de asunción.

De igual manera, planteó que su posición ante la delincuencia común y el crimen organizado “es inequívoca: seremos inflexibles persiguiendo el delito para que no haya impunidad y atacaremos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Tengo la firme convicción de que trabajo, escuela, cultura, deportes y sana convivencia son el mejor antídoto para las conductas antisociales”.

Ese fue el discurso y la liturgia del poder. Lo que corre desde el primer minuto del 1 de noviembre es el tiempo para desmenuzar al Rocha Gobernador. No existe ninguna razón para empezar este balance con el signo del fatalismo. Todo lo que es, lo que lo acompaña y lo que lo inspira estará sujeto a circunstancias que lo calarán como jamás ha sido probado. El experimento de la 4T en Sinaloa trae rasgos y derroteros propios; inclusive vienen implícitos los costos a pagar si esto llegase a ser una gran equivocación.