A un ejercicio honesto de valoración y quitando como elementos enfáticos los programas sociales, la guerra en el Cártel de Sinaloa y los partidos para los cuales la violencia es un manjar político, ¿cuál sería la evaluación de los primeros cuatro años del gobierno de Rubén Rocha Moya? Al encaminarse el Mandatario estatal al bienio de cierre de sexenio, ¿qué grandes correcciones deberá realizar para que el juicio social lo evalúe al menos por los resultados del cerrojazo del rochismo?

Aunque la labor de Glosa del Cuarto Informe le corresponde al Congreso, es muy fácil predecir la discordancia entre la Oposición que descalificará todo como inestable andamio hacia fallida la premisa del “Fuera Rocha” que ha sido tan prolongada como la narcoguerra en sí, y el recuento de reojo que harán el partido Movimiento Regeneración Nacional y aliados en el cometido de seguir habitando en el segundo piso de la Cuarta Transformación sinaloense.

De aquí pa’l real, entre más se aproxime la sucesión en la titularidad del Ejecutivo estatal más difícil resultará sacar cuentas desde el enfoque sereno, apolítico y meticuloso sin la sinécdoque que le aplicará el todo a la violencia atroz de 5.4 homicidios y 6.4 desapariciones forzadas cada día, anulando la posibilidad de considerar tal barbarie como una parte del estado general de cosas.

Sin embargo, el intento de clarificar qué resalta y qué palidece en cuatro años de llevar Rocha las riendas de Sinaloa debe partir de la acotación pertinente de que el choque interno en la organización local del narcotráfico constituye el punto de inflexión que vino a mostrarnos la corresponsabilidad social porque todos, por acción u omisión, cohabitamos durante décadas con el crimen organizado y gobiernos priistas, panistas y morenistas cómplices que se rasgan las vestiduras después de que Ismael Zambada García, el fiel de la balanza en el CDS, fue llevado a Estados Unidos por medios extrajudiciales.

Durante la presentación de su obra “La reforma educativa, un reporte desde el Senado”, el 13 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, pudo emerger lo que quizás sea la vocación principal y rasgo sexenal de quien tiene una gran trayectoria en el campo de la enseñanza, desde su formación de maestro rural, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

Destacan el crecimiento de la cobertura educativa al 99.5 por ciento, la relación tersa con el sector magisterial, la modernización y ampliación de la infraestructura escolar, la construcción y ampliación de nuevas preparatorias del sistema Cobaes, la mejora en la eficiencia terminal, el apoyo a la UAS para que acceda a más financiamiento federal y la inclusión a niños y niñas indígenas, migrantes y de educación especial.

Otro punto esplendente tiene que ver con la obra pública que no se ha detenido por la crisis de la seguridad. Por ejemplo en Culiacán el bulevar y puente sobre el río Humaya que conecta la vialidad Enrique Sánchez Alonso con el sector Santa Fe, la ampliación del Malecón, y el paso deprimido en salida sur de la carretera México 25; en Mazatlán el Sendero de la Paz en el Parque Central, el drenaje pluvial que atendió inundaciones por lluvias en la Zona Dorada, la modernización de la Avenida Insurgentes, y en lo general el Plan de Reactivación Económica con caminos, carreteras, drenajes, puentes y sistemas de agua potable para los 20 municipios.

Rocha Moya ha reiterado en varias ocasiones el rasgo humanista de su gobierno por los programas de combate a la pobreza y bienestar que son acciones de sentido social en materia de apoyos a estudiantes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, pesca, deudos de víctimas de violencia y familias afectadas por fenómenos naturales y desplazamiento forzado. Es el primer Gobernador en emprender medidas de apoyo a los colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, tales como el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana que funciona en Culiacán y los que se construyen en Mazatlán y Los Mochis.

En los dos próximos años al Gobernador le corresponde decidir si realiza la correspondiente labor de control de daños en áreas como el campo y demás sectores productivos en vías de convertirse en otra crisis, la gobernanza que apremia golpes en timón en transparencia y combate a la corrupción, y contención a miembros del Gabinete que lo dejan solo para defender particularísimos proyectos políticos.

En síntesis, con los claroscuros propios de cada ejercicio sexenal de gobierno, a Rubén Rocha la narcoguerra en curso le dificulta que el examen ciudadano lo justiprecie por avances positivos que sí los hay no obstante que la sombra de la violencia evite visibilizarlos. La realidad que imprime el crimen, la narrativa futurista de los adversarios políticos, la frustración social y los errores cometidos recalcarán el período trágico que durante casi medio siglo vimos venir los sinaloenses pero fuimos incapaces de advertir la intensidad cruel de la gran colisión en el Cártel de Sinaloa.