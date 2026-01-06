La conversación pública al menos decodificó signos de control de daños en los trabajos que siguen para encarrilar a Sinaloa en un sistema más translúcido de manejo de las finanzas públicas, haciendo que un sencillo movimiento en el equipo de político badiraguatense

Por las exigencias de renovación propias de cada mes de enero, apremios que crecen al tratarse de la apertura del penúltimo año del sexenio y por ser la antesala de la prueba de fuego que definirá si el Movimiento Regeneración alcanza o no la continuidad en la titularidad del Ejecutivo Estatal, los cambios que hizo ayer en su Gabinete el Gobernador Rubén Rocha Moya denotan posibles ajustes en el tema de la transparencia en el manejo de recursos del erario, después de que el Congreso consumó aprisa la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

Aquel simple pero precipitado ejercicio legislativo de homologar la ley local con la federal en materia de rendición de cuentas activó protestas no tanto por el hecho de empatar lo estatal con lo nacional, sino por la utilización del método fast track y el incumplimiento del procedimiento de Parlamento Abierto que se les ofreció a organizaciones de la sociedad civil que se ocupan y preocupan de estos asuntos.

Pero desde esa luz que se apagó el 18 de diciembre emerge una chispa de esperanza en lo relativo a que Rocha Moya presente la Iniciativa de Ley de Transparencia abriéndoles espacios y dándoles voz a segmentos ciudadanos que en verdad plantean que Sinaloa se coloque a la vanguardia en cuestiones de acceso a la información y combate a la corrupción. La eventual enmienda como quimera o posibilidad es lo que resultó con el cambio de Secretaria, hasta en quienes creyeron que el marrazo asestado a la CEAIP era el último de la obra de demolición de la transparencia.

Es decir, lejos de ser una decisión irreflexiva la salida de María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien desde el inicio de la administración rochista presidió la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tal vez la estrategia consista en protegerla a ella en medio de la coyuntura controversial presente y la que vendrá con la estructuración de la nueva norma en la materia. Existe un lazo entrañable de amistad entre el Mandatario y la hoy ex titular de la STyRC que descarta la posibilidad de que la lealtad y fraternidad resulten fracturadas.

Además, con la propuesta que le hace llegar a la 65 Legislatura para que valide el relevo con otra Lupita, Sandra Guadalupe Ángulo Cázarez, reactivó Rocha la expectativa de la consulta e inclusión de expresiones cívicas que podrían aportar a mejorar la propuesta que saldrá del despacho principal del tercer piso de Palacio de Gobierno. A dicha premisa abona la hoja curricular de quien asume la Secretaría de Transparencia con experiencia en derecho, finanzas y normatividad organizacional, en los sectores público y privado.

Será el sereno pero Rocha no decidiría ni aceptaría la renuncia de Ramírez Zepeda en pleno proceso de armonización de políticas públicas en transparencia detonadas por la desaparición de la CEAIP debido al madruguete que dieron las bancada de Morena y partidos aliados, dejando boquiabiertos a activistas que habían recibido la promesa de participación ciudadana. Si la postura del Gobernador continuara firme en llevar a cabo el proceso de homologación sin el involucramiento social bien pudo hacerlo con la permanencia de quien ocupaba la titularidad de la STyRC.

He allí la señal. La conversación pública al menos decodificó signos de control de daños en los trabajos que siguen para encarrilar a Sinaloa en un sistema más translúcido de manejo de las finanzas públicas, haciendo que un sencillo movimiento en el equipo de político badiraguatense, el de la STyRC y no el cambio de Tesorero, detonara conjeturas del necesario redireccionamiento en cuestión de transparencia.

El paso antes dado que elimina a la CEAIP tenía el carácter de irreversible para ceñirlo a la línea que marcó la Presidenta Claudia Sheinbaum al extinguir a finales de noviembre de 2024 el Instituto Nacional de Acceso a la Información, acción y costo político que la llamada Cuarta Transformación decidió asumir. En el caso que compete al Gobernador Rocha pronto habrá señales de si les toma la palabra a organizaciones de la sociedad civil que solicitan rutas de encuentro y acuerdos para con ánimo constructivo colocarle este andamio fundamental al Segundo Piso de la 4T en Sinaloa.

¿Algo de eso hay en el ajuste al Gabinete cuya principal tuerca calibrada es la Secretaría de Transparencia? Ojo con este cambio inesperado cuando apenas transcurren 5 días del año 2026 que agudiza la observación popular sobre el último tercio del sexenio y la maniobra donde Rocha y Morena tendrán que convencer a los sinaloenses de la conveniencia de refrendarle el voto a la forma y fondo del gobierno cuatroteísta estatal.