Es muy conocida una parte de la canción “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, que dice: “Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar”. Y sí, esta filosofía popular nos recuerda que la vida actual exige un desplazamiento vertiginoso y acelerado. Tenemos prisa por llegar, pero conviene preguntarnos acerca de nuestro destino. ¿A dónde rodamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Estamos ciertos y seguros de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro plan y objetivo? ¿Qué pretendemos conseguir con tanto rodar y rodar? Esta dinámica nos recuerda la manera en que visitamos la mayoría de los museos. Son tan grandes, tienen tantas salas, contienen una inmensidad de obras de arte de distintos autores y épocas que, al final, salidos cansados, confusos y empachados. En el caso más afortunado, nos ayudaremos con el auxilio de un guía que parece sabérselas de todas, todas; pero, lo cierto es muchos inventan o agregan anécdotas inciertas o de dudosa procedencia. No estamos señalando que todos los guías sean así, pero abunda la especie a la que nos estamos refiriendo. Es el famoso guía que nos trae volando por todas las salas y mostrándonos las obras que –según su parecer o la opinión de los críticos y conocedores- son las mejores y más representativas. Pero, después de tanto rodar y rodar, ¿con qué nos quedamos? Sí, tal vez tuvimos una agradable y rica experiencia. Presumiremos que vimos y visitamos lo selecto, pero no siempre es así. Se debe distinguir entre mirar y admirar. No tiene caso recorrer muchas obras o distancias, si no se aprecia realmente lo que se está viendo. La vida no consiste solamente en rodar y rodar, hay que tomarse tiempo para detenerse, gustar y reflexionar. ¿Miro, aspiro y respiro?