No sé si es la edad o que antes no lo percibía, pero qué nivel de zalamería se ve en las campañas políticas.

¿Sabe Usted que es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio? La página de Gobierno federal la define de la siguiente manera. “es una institución fundamental para realizar compraventa de propiedades de manera segura y ordenada. El RPP y C (sus siglas) se encarga de publicitar la situación jurídica de bienes y derechos”.

Imagine que Usted quiere saber las propiedades de su vecino, la persona que le está queriendo vender una propiedad o de algún político, lo único que tiene que hacer aquí en Sinaloa es contar con el nombre completo de la persona que quiere conocer sus propiedades y acudir al RPPyC y se le proporcionará esa información (sin costo alguno), en caso de que quiera copia sí tendrá que pagar una cantidad por cada una de ellas. Es la manera idónea de saber si alguien es dueño o no de alguna propiedad y, como su nombre lo indica, es público, ya que cualquiera puede obtener esa información, convirtiéndose en una gran herramienta para poder informarse.

¿Por qué estamos tocando este tema? Porque esta semana en el Congreso del Estado de Nayarit se aprobó modificar la Ley del del Registro Público de dicho estado, por lo que se negará el acceso a personas que quieran obtener información del Registro Público de la Propiedad, quitando de esta manera la publicidad de dicha Institución, en caso de que se avance con lo aprobado con el Congreso del Estado de Nayarit, para poder acceder al Registro Público de la Propiedad se tendrá que demostrar algún vínculo legal o jurídico. Ah y por supuesto, que para poder acceder tendrá que realizar primero un pago de derechos. Atentos porque luego a los legisladores les gusta replicar lo aprobado en otros estados.

Esta semana, la activista Cecilia Flores (aquella que hace algunos meses no fue recibida por el presidente) reportó que había encontrado un crematorio clandestino en la CDMX; ante esto las autoridades revisaron dicho lugar y concluyeron que eran restos de animales caninos. Nuestro Presidente señaló que dicho descubrimiento había sido un montaje político y señaló que las personas que habían encontrado dicho crematorio eran personas que pertenecen al bloque conservador. Por su parte, la madre buscadora retó a todos los que se sintieron ofendidos por el crematorio clandestino a que acudan a una jornada de búsqueda... por el bien de nuestro País espero que realmente sean animales caninos.

Para finalizar, conoce Usted a María Amparo Casar, si no la conoce le comento que esta semana que el director de PEMEX, ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, la acusó de haber sido cómplice de un caso de corrupción en contra de dicha empresa por un monto de 31 millones de pesos, esto al cobrar de manera ilegal una pensión de 124 mil 948 pesos mensuales por la muerte del esposo de María Amparo, además de recibir un apoyo económico por gastos funerarios y el pago de seguro de vida, agregando que la viuda no tenía derecho a recibir dichos pagos porque el trabajador, es decir, su esposo, no murió de manera accidental sino que fue un suicidio, todo esto ocurrido en el 2004.

Por cierto, si Usted sólo conoce a María Amparo Casar por lo mencionado en el párrafo anterior le comento que es académica, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y ha sido crítica del actual gobierno, además de autora de libros, el último titulado “Los puntos sobre las íes”, donde critica el actuar del actual gobierno, veremos qué más sucede con dicha acusación.

PD 2. A menos de un mes de las votaciones, ¿Usted conoce su distrito electoral? ¿Tanto federal como local? ¿Sabe quién es su actual diputado?

PD 3. Duda: ¿Hay algún candidato que traiga el tema de la discapacidad?