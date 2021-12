Rubén Rocha: Invaluable contribución de la UAS en las jornadas de vacunación anticovid

Muy orgulloso estuvo el gobernador de Sinaloa en su participación en la conferencia “mañanera” pues tuvo mucho que destacar sobre las acciones que se realizan en su estado para enfrentar la pandemia por Covid, una de ellas fue la participación y apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. El gobernador tiene razón y para muestra, basta mencionar que esta institución ha aportado capital humano a través de 12 mil 500 brigadistas y forma parte del Comando Estatal de Vacunación. En infraestructura ha facilitado 10 espacios universitarios para que operen como Centros de Vacunación y un Centro de Resguardo de Vacunas (la Facultad de Ciencias Químico Biológicas), mientras que en equipamiento puso a disposición 30 ultracongeladores para resguardo de vacuna Pfizer. Adicionalmente se facilitaron tres Centros de cómputo y 380 brigadistas para la captura de más de 250 mil registros de personas que han sido vacunadas en toda la entidad. Lo que ha representado para la Máxima Casa de Estudios sinaloense una inversión con recursos propios de poco más de 35 millones 265 mil pesos.

Muy poco tiempo le llevó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya darse cuenta que las finanzas en su estado tienen irregularidades y que su antecesor, el priista Quirino Ordaz no dejó las cosas tan bien como se hizo creer. Y es que el gobernador comentó en su “semanera” que Quirino Ordaz Coppel pagó obras públicas que no están terminadas y ahora las arcas de ese estado no tiene para cubrir las que están en proceso. “Hay obras en camino, unas se cubrieron sin terminarse, pero estamos esperando, estamos vigilando que se terminen”. Pero no sólo eso, pues resulta que Quirino tampoco dejó recursos para cubrir aguinaldos y sueldos por lo que el Gobierno del Estado tendrá la necesidad de contratar un crédito de mil 300 millones de pesos para cumplir con los trabajadores.

En el Senado los legisladores que apoyan a Ricardo Monreal ya están ”agitando las aguas” para allanarle el camino rumbo al 2024 y logar que se apruebe una iniciativa para hacer obligatorio que los partidos políticos realicen elecciones primarias para definir a sus candidatos, incluso los presidenciales en las elecciones por venir. Y es que la senadora de Morena, Soledad Luévano Cantú presentó este martes una excitativa para apurar a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Eduardo Ramírez, que dictamine la iniciativa que presentó en noviembre de 2020 para este fin. Oportuna, sin duda, pues recordemos que el senador Monreal ha insistido que es necesario de democratizar los procesos internos de designación de candidatos a pesar de que su propuesta de llevar a cabo elecciones primarias no es bien recibida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y menos por el ala radical de Morena que apoya a Claudia Sheinbaum. La iniciativa presentada, por Luévano Cantú, pretende modificar los artículos 35 y 41 de la Constitución Política y a decir de la legisladora su propuesta legislativa se trata de una alternativa democrática que daría claridad y transparencia a los procedimientos internos de los partidos políticos, para ejercer con total libertad los derechos político-electorales de todas y todos los militantes.

HÉCTOR MELESIO CUÉN: MÁS 300 MIL ADULTOS MAYORES RECIBIRÁN TERCER DOSIS DE VACUNA ANTICOVID EN SINALOABuenas noticias para Sinaloa y otros estados del país pues en el estado ya se inició con la vacunación de tercera dosis para personas mayores de 60 años. Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud sinaloense, Héctor Melesio Cuén presumió que poco más de 350 mil adultos mayores de 60 años de edad, recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, de la farmacéutica AstraZeneca. Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que los miembros del Comando Estatal de vacunación acordaron que a partir de ayer martes y hasta el domingo 12 de diciembre, se aplicará el biológico en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la capital del estado. El funcionario también informó al jefe del Ejecutivo que Sinaloa cuenta con una alta cobertura de vacunación al superar el 90 por ciento de las personas que han recibido al menos una dosis de las distintas vacunas.

Tal y como se esperaba el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova promovió la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, por el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos. Y es que el Instituto considera que el recorte determinado por el Legislativo, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de tres mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.

