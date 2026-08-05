Ruffo, en la estrategia de comunicación

Con el caso Ruffo, lo que la Presidenta Sheinbaum pretende, como parte de su estrategia político-comunicacional, es posicionar en la agenda pública la idea de que no solo en su partido y su gobierno están relacionados con el delito del huachicol

Ya académicos, constitucionalistas y analistas políticos han demostrado, con las propias declaraciones de la Presidenta Sheinbaum Pardo, en sus comparecencias mañaneras, que en el caso de Ernesto Ruffo (Ensenada, 1950), hoy preso en la cárcel de alta seguridad del Altiplano, todavía antes de ser juzgado, viola los principios jurídicos, consagrados en la Constitución, de “presunción de inocencia” y “debido proceso”. En el caso de Ruffo, el cumplimiento a la Constitución, a la que está obligada, no le interesa a la Presidenta, ella sabe muy bien que no se trata de un caso jurídico, sino estrictamente político y de comunicación. La Fiscalía General de la República (FGR) está totalmente supeditada a la Presidenta, y es ella la que decide este arresto, para todos los días llevarlo a su comparecencia mañanera. En los últimos meses la Presidenta ha estado presionada por el tema de la evidente implicación de Morena e integrantes de su gobierno en el negocio del huachicol y el uso de este recurso ilegal en el apoyo a las campañas electorales de su partido, y necesitaba un tema que le permitiera salirse de esa presión e intentar imponer la agenda mediática, lo que no ha podido hacer desde hace muchos meses, para sólo reaccionar a la agenda que le imponen otros actores de la vida pública nacionales e internacionales.

¿Por qué Ernesto Ruffo fue el personaje perfecto?