Rumbo a 2027

Falta poco más de un año para las elecciones del 6 de junio de 2027, donde habrá más de 20 mil candidatos a distintos cargos de elección popular, y en ese tiempo todavía pueden pasar muchas cosas en los partidos y en el País.

Si hoy fueran las elecciones de diputados federales, Morena tendría el 34 por ciento de los votos; PAN, 14 por ciento; MC, 12 por ciento; PRI, 8 por ciento; PVEM, 7 por ciento; y PT, 3 por ciento.

La Oposición sumada tendría 34 por ciento, al igual que Morena, y si este último suma a sus aliados contaría con 45 por ciento, según la encuesta electoral de El Universal (23.02.26).

Morena pasa de una intención de voto del 45 por ciento en febrero de 2025 a 35 por ciento en febrero de 2026; pierde 10 puntos en un año. El PAN es el partido que más ha crecido en la intención del voto, al pasar del 7 por ciento en febrero de 2025 a 14 por ciento en febrero de 2026.

El 22 por ciento de los encuestados no declara ninguna preferencia partidaria. La encuesta se realizó en vivienda, con un cuestionario previo a contestar, a una muestra representativa de 1000 viviendas, con 95 por ciento de confianza estadística.

De los encuestados, el 42 por ciento se identifica como independiente y crece en 7 puntos; el 34 por ciento como morenista; en 2025, el 45 por ciento, una pérdida de 11 puntos que ahora no se trasladan a otro partido. El 6 por ciento como panista y el 5 por ciento como priista.

El 54 por ciento de los encuestados tiene una muy buena y buena imagen de Morena, y el 27 por ciento, entre mala y muy mala; el 36 por ciento tiene una muy buena y buena imagen de Movimiento Ciudadano, y el 29 por ciento entre mala y muy mala.

El 34 por ciento tiene una muy buena y buena imagen del PVEM, y el 32 por ciento entre mala y muy mala; el 29 por ciento tiene una imagen muy buena y buena del PT, y el 36 por ciento entre mala y muy mala.

El 25 por ciento tiene una muy buena y buena imagen del PAN, y el 51 por ciento entre mala y muy mala; el 18 por ciento tiene una imagen muy buena y buena del PRI, y el 58 por ciento entre mala y muy mala.

De acuerdo con el análisis que hace El Universal de la encuesta, MC se ubica como un partido “bisagra” con oportunidad de crecimiento, porque su imagen ante el electorado no está determinada por lo que este piensa de Morena, PAN o PRI.

Los electores a Morena, PVEM y PT los identifican del mismo lado político, y en oposición al PAN y al PRI, que también son percibidos como un bloque.

Falta poco más de un año para las elecciones del 6 de junio de 2027, donde habrá más de 20 mil candidatos a distintos cargos de elección popular, y en ese tiempo todavía pueden pasar muchas cosas en los partidos y en el País.

Un dato relevante es que las próximas encuestas habrán de incorporar a los nuevos partidos políticos, que todo indica serán tres o cuatro más. El INE todavía no da el veredicto final sobre quiénes obtienen el registro.

Habrá que ver si estos partidos quitan votos a los actuales o crecen a partir del porcentaje de los electores que ahora no se identifica con ninguno. Habrá que observar el comportamiento de las próximas encuestas electorales.