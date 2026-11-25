En su libro, el autor Rodolfo Cardenal Chamorro presenta al Padre Rutilio Grande como alguien estrechamente relacionado con los acontecimientos que transformaron a El Salvador durante las décadas anteriores a la guerra civil. La pobreza rural, la concentración de la tierra, la represión política y las demandas de organización campesina constituyen el contexto para poder comprender su trayectoria y compromiso como sacerdote.

El historiador jesuita Rodolfo Cardenal Chamorro (Managua, Nicaragua, 1950) escribió Rutilio Grande. Mártir de la evangelización rural en El Salvador (UCA editores, San Salvador, 2015), sobre la vida, trabajo y martirio del Padre jesuita Rutilio Grande.

En 1978 se publicó la primera edición del libro, un año después del asesinato, el 12 de marzo de 1977, del Padre Grande y de sus dos acompañantes, Manuel Solórzano, campesino de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, joven de 16 años, de la parroquia de Aguilares. Los tres fueron masacrados por paramilitares financiados por la extrema derecha de El Salvador.

Ante la situación de violencia que se vivía en el país y los ataques a la Iglesia católica, a sacerdotes y religiosos, se decidió que la obra se publicara sin firmar. En la edición de 2015 (antes hubo otras tres) se dice: “Casi cuatro décadas después y a raíz de la apertura del proceso de beatificación del P. Rutilio Grande y sus dos compañeros, es oportuno reconocer a su autor”.

Rodolfo Cardenal reconstruye la vida y la trayectoria del Padre Grande, que nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, departamento de San Salvador. Este jesuita entendió la evangelización no solamente como la transmisión de la fe en Jesús, sino como una tarea comprometida con la dignidad humana, la justicia social y la liberación de los pobres.

En la obra se aborda la biografía del Padre Grande, pero también se ofrece como un texto que da a conocer las transformaciones que experimentó la Iglesia salvadoreña después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, Colombia, celebrada en 1968.

En ese contexto surge una nueva manera de entender la evangelización, la pastoral y el trabajo parroquial, que subraya la necesidad de que la Iglesia se acerque a los sectores marginados y asuma como propia la defensa de sus derechos. La pastoral no puede ser solo la administración de los sacramentos.

Rodolfo Cardenal presenta al Padre Rutilio Grande como un sacerdote que hizo de su vocación religiosa una forma de acompañamiento y solidaridad con los campesinos. Su martirio no fue un acontecimiento aislado, sino el desenlace de un compromiso evangélico desarrollado en una sociedad profundamente desigual y atravesada por la violencia política.

El autor presenta al Padre Grande como alguien estrechamente relacionado con los acontecimientos que transformaron a El Salvador durante las décadas anteriores a la guerra civil. La pobreza rural, la concentración de la tierra, la represión política y las demandas de organización campesina constituyen el contexto para poder comprender su trayectoria y compromiso como sacerdote.

‘Rutilio Grande. Mártir de la evangelización rural en El Salvador’

Autor: Rodolfo Cardenal Chamorro

UCA editores, San Salvador, 2015