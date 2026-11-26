El Padre jesuita salvadoreño Rutilio Grande hizo de su labor pastoral una defensa de la dignidad campesina y la justicia social. Rodolfo Cardenal reconstruye una vida en la que la fe también significaba compromiso y resistencia

Trabajar por una sociedad en la que todos puedan vivir con dignidad

En el libro “Rutilio Grande. Mártir de la evangelización rural en El Salvador” queda claro cómo la Iglesia católica comenzaba a superar una visión exclusivamente sacramental de su misión para asumir también la responsabilidad de acompañar las luchas por la justicia. La evangelización adquiría un sentido más amplio: anunciar a Jesús significa trabajar por una sociedad en la que todos puedan vivir con dignidad y plenamente.

La experiencia del Padre Grande, en la parroquia de Aguilares, anticipa muchas de las ideas que posteriormente van a ocupar un lugar central en la Teología de la Liberación. Su trabajo pastoral demuestra que la reflexión teológica no puede permanecer al margen de la realidad de los pobres.

El autor Rodolfo Cardenal Chamorro se extiende en dar a conocer la metodología que el Padre Grande utilizó en Aguilares en un trabajo de una pastoral de conjunto con la formación de comunidades de base y la participación y responsabilidad de los laicos en este proceso. Da cuenta también de cómo estas prácticas permitieron que las comunidades campesinas asumieran una responsabilidad activa en la transmisión de la fe.

El martirio del Padre Rutilio Grande, y sus acompañantes Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, ahora los tres beatos de la Iglesia, no aparece como un acontecimiento inexplicable y accidental, sino como reacción de quienes en ese momento no querían que se transformara la realidad social y que la Iglesia se comprometiera con los pobres y la construcción de la justicia.

La obra de Cardenal invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en sociedades caracterizadas por profundas desigualdades: ¿Puede una comunidad cristiana permanecer indiferente ante el sufrimiento de los pobres? ¿Es posible anunciar el Evangelio sin denunciar las estructuras que producen injusticia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un sacerdote cuando la defensa de sus feligreses lo enfrenta con los poderes políticos y económicos?

La vida del Padre Rutilio Grande ofrece respuestas que no proceden de formulaciones abstractas, sino de una experiencia pastoral concreta. Su compromiso demuestra que la evangelización adquiere su verdadero sentido cuando se realiza desde la cercanía con las comunidades y desde el reconocimiento de sus necesidades, y el compromiso de transformar la realidad injusta.

En la obra queda claro que la grandeza del Padre Grande está en su coherencia entre su fe, su predicación y su compromiso con los pobres. Su martirio fue la culminación de una vida dedicada a anunciar un Evangelio que no podía permanecer indiferente ante la injusticia. Y su vida es una invitación a asumirse como una Iglesia comprometida con el Evangelio en un mundo donde persisten la desigualdad, la exclusión y la violencia.

‘Rutilio Grande. Mártir de la evangelización rural en El Salvador’

Autor: Rodolfo Cardenal Chamorro

UCA editores, San Salvador, 2015

127 pp.