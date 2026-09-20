Saber no es usar, tener acceso no es aprovechar

México ha avanzado. Hoy hay más personas con una cuenta bancaria que nunca, más aplicaciones que permiten ahorrar con un clic, más cursos gratuitos de educación financiera que hace una década, más tarjetas, más créditos, más acceso. Y sin embargo, los indicadores de fondo, el ahorro para el retiro, el nivel de endeudamiento, la capacidad de las familias para llegar a fin de mes, no mejoran al mismo ritmo que la infraestructura. Ahí aparece la pregunta incómoda. Si hay más educación y más inclusión financiera que nunca, ¿por qué seguimos tomando las mismas decisiones de siempre?

La respuesta corta es que educación financiera e inclusión financiera resuelven un problema distinto al que en realidad tenemos. La educación financiera resuelve el problema del conocimiento, enseña qué es una tasa de interés, cómo funciona el interés compuesto, qué significa diversificar. La inclusión financiera resuelve el problema del acceso, abre una cuenta, entrega una tarjeta, conecta a alguien con el sistema financiero formal. Ninguna de las dos, por sí sola, resuelve el problema de la conducta. Y la conducta es, casi siempre, el verdadero obstáculo.

Pensemos en alguien que toma un curso de finanzas personales y sale sabiendo perfectamente que debería ahorrar al menos el diez por ciento de su ingreso. Ese conocimiento es correcto, está bien explicado, quedó claro. Y aun así, al mes siguiente, esa misma persona gasta exactamente igual que antes del curso. No porque haya olvidado la información, sino porque el gasto no nace de lo que sabe, nace de lo que siente, de lo que le urge, de lo que le da estatus o alivio en el momento. Entre saber y hacer existe una distancia que ningún curso cierra por sí solo, porque esa distancia no es de información, es de hábito.

Con la inclusión financiera ocurre algo parecido, incluso más delicado. Miles de personas han recibido, por primera vez, acceso a una cuenta digital o a una línea de crédito a través de programas sociales o de aplicaciones financieras. Es un logro real. El problema aparece cuando ese acceso llega sin ningún acompañamiento sobre cómo usarlo. Una línea de crédito nueva, en manos de alguien que nunca antes tuvo una, no se convierte automáticamente en una herramienta de crecimiento. A veces se convierte en la puerta de entrada a un sobreendeudamiento que antes, sin ese acceso, simplemente no era posible. Dar acceso sin enseñar uso es como entregarle las llaves de un automóvil a alguien que jamás manejó, la persona no se vuelve mejor conductor por tener el coche, simplemente ahora puede llegar más rápido a un choque.

Esto tiene una explicación desde la psicología financiera bastante clara. El comportamiento humano con el dinero no cambia por acumular información, cambia por repetición, por contexto, por emociones y por sistemas que faciliten la decisión correcta incluso cuando la fuerza de voluntad falla. Sabemos que fumar hace daño y millones de personas siguen fumando. Sabemos que hay que dormir ocho horas y seguimos durmiendo cinco. El dinero no es diferente. El conocimiento cambia lo que pensamos, no necesariamente lo que hacemos, porque las decisiones financieras del día a día rara vez se toman desde la razón, se toman desde el impulso, la costumbre o la presión social del momento.

Para las empresas, esta distinción tiene consecuencias prácticas. Muchas organizaciones invierten en talleres de educación financiera para sus colaboradores, con buena intención, esperando ver menos solicitudes de préstamos urgentes o menos ausentismo por estrés económico. Y a los meses se dan cuenta de que la conducta cambió poco. No fue un mal curso, fue una estrategia incompleta. La información sin práctica, sin seguimiento y sin sistemas que faciliten el nuevo comportamiento, se olvida casi tan rápido como se aprendió.

La verdadera oportunidad, tanto para empresas como para instituciones financieras, no está en elegir entre educar o incluir, está en dejar de tratarlas como el destino final y empezar a tratarlas como el punto de partida. Educación que se acompaña de práctica constante, de retroalimentación, de pequeños compromisos sostenidos en el tiempo. Inclusión que llega junto con orientación real sobre cómo usar lo que se está entregando, no solo con la entrega. Ahorro automático en lugar de solo la recomendación de ahorrar. Alertas de gasto en lugar de solo la explicación de un presupuesto. Sistemas que empujan la buena decisión, en vez de depender de que la persona la recuerde en el momento exacto en que más le cuesta tomarla.

Tener el conocimiento no garantiza usarlo bien. Tener acceso no garantiza aprovecharlo. Lo que realmente transforma la relación con el dinero no es cuánto sabemos ni cuánto tenemos a la mano, es qué tanto convertimos ese saber y ese acceso en una práctica sostenida. Educar sin acompañar e incluir sin enseñar son, al final, la misma promesa incompleta.

*Maestro en Administración de Negocios en el área de Finanzas

Psicólogo Organizacional

Fundador de Psicología Financiera