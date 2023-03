Una de las principales amenazas que enfrentan las mujeres es precisamente el acoso digital, en un espacio donde el anonimato favorece a los agresores. Los datos expuestos en el Módulo sobre Ciberacoso 2021 del Inegi preocupan: una de cada cuatro mujeres sufre ciberacoso, tres de cada cinco tienen entre 12 y 29 años, la mitad son agredidas por Facebook y una de cada tres por WhatsApp. El acoso no es normal ni pasajero. Puede ser continuado y del espacio virtual pasar a lo material o a niveles mortales.

Que tu hija, hermana, amiga, cualquier mujer tenga que abandonar sus redes sociales, familia, escuela, trabajo, colonia o hasta su país por culpa de la violencia de género es inaceptable.

El caso de Scarlett Camberos, una jugadora de futbol que salió del País ante el acoso cibernético que padecía, o el de una niña que en Oaxaca no puede ir a la secundaria porque no le dejan ingresar si no viste falda, exhiben amenazas latentes contra las mujeres que podemos enfrentar desde la ciudadanía.

En julio de 2022 la ahora ex jugadora del Club América comenzó a sufrir acoso digital de un supuesto seguidor del equipo, que creó cuentas falsas a su nombre. En febrero, los mensajes de acoso y connotaciones sexuales arreciaron, y ante el temor de la joven, América y Angel City FC acordaron su transferencia al futbol estadounidense.

Esa violencia ha alcanzado a otras futbolistas: Selene Cortés, del Pachuca; Greta Espinoza, de Tigres; Nailea Vidrio, de Cruz Azul; Jana Gutiérrez y Selene Valera, ex jugadoras del América.

Denunciar a los agresores -en más de un 90 por ciento hombres según los reportes al Consejo Ciudadano de la CdMx- amplía las posibilidades de expulsarles del entorno de las víctimas, de que ellos sean evidenciados y aislados; no ellas.

El año pasado, junto con el Club América acordamos la difusión de la atención jurídica y emocional que se ofrece en la Línea Mujer y Familia y el Chat de Confianza, 55 5533 5533, para empoderar a las mujeres.

Entre 2020 y este año hemos apoyado a más de 500 víctimas, quienes reportan amenazas, publicación de información personal, insinuaciones o propuestas sexuales o recepción de contenido sexual.

Violencia de género ante la cual podemos contribuir con la deconstrucción de conductas machistas que la normalizan y profundizan, como las evidenciadas en la comunidad de San José Manialtepec Villa de Tututepec, en la Costa de Oaxaca.

Ahí, profesores y padres de familia de la telesecundaria prohíben el acceso a Paola, una niña de 12 años, porque viste de pantalón. Estereotipos de género que deben ser erradicados.

Violencias a las que se debe sacar la tarjeta roja.