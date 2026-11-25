Si hemos hablado del cielo de las letras, es natural que deban ser conservadas en un lugar sagrado; por tanto, podemos hablar, también, de la sacralidad de la biblioteca.

En el apartado de Cuestiones personales de su libro: “Contar es escuchar”, la escritora Ursula K. Le Guin dedicó un espacio para hablar de sus bibliotecas:

“Una biblioteca es un foco de atención, un lugar sagrado para una comunidad; y su carácter sagrado consiste en el hecho de ser accesible, pública. Es un sitio para todos. Recuerdo algunas bibliotecas, vívida y alegremente, como si fueran mis bibliotecas: partes de lo mejor de mi vida”.

Añadió: “Recuerdo que la primera vez que salí de aquellos estantes interminables e increíbles apenas podía caminar bajo el peso de unos veinticinco libros. Pero iba volando. Volví la vista y miré las anchas escaleras del edificio y pensé: Es el cielo. Eso es el cielo para mí. Todas las palabras del mundo, y todas esperando a que las lea. ¡Libre al fin, señor, libre al fin! No crean que cito esas nobles palabras a la ligera. No es mi intención. El saber nos hace libres, el arte nos hace libres. Una gran biblioteca es la libertad”.

A las bibliotecas se les ha llamado templos laicos del saber, porque se convierten en sacros recintos y desiertos de paz, silencio, sabiduría e interioridad en este mundo vertiginoso, acelerado, frenético y ruidoso.

Le Guin indicó que la felicidad que proporcionan las bibliotecas, “no debe venderse. No debe «privatizarse», convertirse en un privilegio más de los privilegiados. Una biblioteca pública es un fondo público. Y con esa libertad no debe transigirse. Debe estar disponible para todos los que la necesiten, es decir todos, cuando la necesiten, es decir siempre”.

¿Acudo a estos lugares sagrados?