Salida de la pobreza

El México actual, el México del pasado y el México de siempre ha sufrido un agravio de orden político pero también de naturaleza económica.

En este último caso me refiero a la pobreza permanente en la que ha estado sumida una parte importante de la población. Este es un problema estructural, cuya explicación tiene varias aristas.

Hay quienes ponen el acento en las relaciones de dependencia de nuestro país respecto a lo que llaman las metrópolis. Este argumento ha entrado en desuso debido a que México hoy en día difícilmente se puede considerar un país “de la periferia”, siendo, como es, la décima cuarta o décima quinta potencia económica mundial.

Otros piensan que la continua existencia de la pobreza en México tiene que ver con sus orígenes como colonia española. Durante tres siglos, México dependió de una potencia que no pudo ingresar en los circuitos modernos de la economía, en comparación con naciones como el Reino Unido o los Países Bajos.

La tradición del pensamiento tomista española no experimentó la revolución liberal que sí impactó en el mundo anglosajón. De ahí las diferencias en el desarrollo de las colonias británicas en América y las españolas.

Este razonamiento ignora que las colonias españolas en el hemisferio occidental llevan más de dos siglos de haberse emancipado del yugo ibérico y que sus fundaciones partieron de ideas modernas. Sus héroes de Independencia leyeron a los enciclopedistas y a los filósofos de la Ilustración.

Si el pasado fuera destino naciones como Chile o Uruguay no habrían logrado el grado de alto desarrollo económico y no serían países donde la pobreza ha disminuido significativamente. De la misma manera, naciones como Cuba o Venezuela no tendrían hoy una realidad económica trágica.

Una tercera hipótesis de por qué la pobreza subsiste en México es que las élites políticas y económicas no han podido transformar la estructura económica e institucional del país de tal manera que los beneficios afecten positivamente a todos. Algo hay de eso. Si tomamos en cuenta que la innovación es la clave del desarrollo, nuestro país necesita impulsar las empresas de la cuarta revolución industrial. Esto es lo que está ahora enfrente de nosotros.

El desafío consiste en incorporar a todos, sin excepción alguna, a las nuevas maneras de formación de riqueza. Muchos habitantes del país, algunos de los cuales viven en zonas rurales, tendrán que transitar -de un momento a otro- de un mundo rústico a la era de la inteligencia artificial. Habrá que tener cuidado en que lo nuevo no clausure lo tradicional. Hay mucho de valioso en las culturas ancestrales en México que necesitan ser preservadas. Lo que no debe seguir sucediendo es que sus formas de vida sigan asociándose a la pobreza. Lo mismo aplica, por cierto, a los sectores urbanos pobres.

El Gobierno actual no ha dejado de insistir en el aparente logro de que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza el sexenio pasado. Aceptando sin conceder que no ha habido manipulación cuantitativa y cualitativa de las estadísticas, lo cierto es que tal logro se sostiene en alfileres porque no se ha fundado en un cambio estructural de la economía y la sociedad mexicana. Hoy mismo se habla de que las ayudas sociales pronto serán financieramente insostenibles, abriendo la interrogante de qué pasará el día de mañana con toda esa gente que supuestamente abandonó la pobreza.

Si realmente queremos un país sin pobreza es hora de ser más serios acerca de este grave asunto.