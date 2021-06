La salud mental es primero, dicen los atletas. El dinero acaba con todo.

“ESTO SALVARÁ AL 100% LA VIDA DE ALGUIEN”. Los atletas ven un punto de inflexión para la salud mental después de que Naomi Osaka tomó una posición personal y madura en el Abierto de Francia.

1. DESPUÉS DE QUE MICHAEL PHELPS SE ENTERÓ DE QUE NAOMI OSAKA se había retirado del Abierto de Francia (Roland Garros), leyó su mensaje de Instagram explicando por qué: Osaka dijo “sentirse vulnerable y ansiosa” en París y reveló que ha sufrido “largos episodios” de depresión. Desde que derrotó a Serena Williams en el US Open 2018, un montón de pensamientos se precipitaron en su cabeza. Phelps es el mejor nadador de todos los tiempos, ganador de 23 medallas de oro olímpicas. Pero ninguna cantidad de victorias evitó su depresión y la contemplación del suicidio.

2. PHELPS, QUIEN HA HECHO PÚBLICAS SUS LUCHAS y emergió como uno de los principales defensores de la SALUD MENTAL EN LOS DEPORTES, pudo sentir que las revelaciones de Osaka y la decisión de renunciar a la oportunidad de otro título de Grand Slam para tomar un descanso de salud mental, fueron un gran problema. Osaka es una superestrella mundial certificada, la atleta femenina mejor pagada del planeta con gran huella en las redes sociales y el respaldo de marcas como Nike, Nissan y Louis Vuitton. “Me sentí muy feliz después de leer su mensaje porque está mostrando esa vulnerabilidad, está mostrando un lado de ella que no hemos visto antes, y eso es tan poderoso”, dice Phelps. “Definitivamente va a ser un cambio de juego en la salud mental en el futuro”.

3. LEYÓ ALGUNAS REACCIONES VIOLENTAS CONTRA OSAKA, quien había anunciado que se negaba a participar en las conferencias de prensa posteriores al partido en Roland Garros, y mencionó el daño mental potencial de estos intercambios con los periodistas. “Casi me sorprendió de alguna manera”, dice Phelps, “especialmente con todo lo que siento que el mundo ha aprendido sobre la salud mental durante el último año”. Pero al día siguiente, Phelps comenzó a ver más artículos que simpatizaban con Osaka.”Eso me hace sonreír”, dice. “Porque sí, entonces entendemos que esto es algo que, no importa si eres el número uno en el mundo o el Joe promedio, cualquiera puede pasar por esto. Es real. Espero que este sea el punto de ruptura para poder realmente abrirnos y salvar más vidas”.

4. ESA ESPERANZA NO ES TAN DESCABELLADA. En los últimos años, los atletas profesionales como Phelps han ayudado a hacer más comunes las conversaciones en torno a la salud mental, habiendo compartido sus luchas con el público y desafiando los convencionalismos deportivos desgastados de no mostrar signos de vulnerabilidad, simplemente para poder salir adelante. Phelps fue productor ejecutivo del documental de HBO de 2020, Weight of Gold, que exploró las luchas de salud mental que a menudo les suceden a los atletas olímpicos después de los Juegos. En la NBA, Kevin Love reveló que sufrió un ataque de pánico durante un juego; De Rozan, otro All-Star de la NBA, compartió sus batallas con la depresión De Mar. En el beisbol, Zack Greinke habló sobre su ansiedad social; El jugador de la NHL Robin Lehner habló sobre su trastorno bipolar; La gimnasta Aly Raisman ha sido sincera sobre su ansiedad.

5. SIN EMBARGO, A TRAVÉS DEL TAMAÑO DE SU PLATAFORMA y su decisión de elegir el bienestar sobre la búsqueda de un título de Grand Slam, Osaka ofrece la promesa de llevar la conciencia sobre la salud mental, tanto dentro como fuera de los deportes, a un nivel completamente nuevo.”Es innovador”, dice Lisa Bonta Sumii, terapeuta de Galea Health, una empresa que conecta a los atletas con proveedores de salud mental. “Ella ha priorizado la salud mental y lo ha dicho. Y ese es un gran ejemplo”.