El Priorat es hoy la denominación de origen que, para mí, hace los mejores vinos de España. Sus vinos económicos son muy buenos. Sus vinos premium, como L’Ermita o Clos Mogador, son de los mejores del mundo. Esa consistencia se ha logrado pocas veces en la historia.

Hoy quiero hablar de la Dueñez de nuestra tierra a través de un personaje que me enseñó cómo vivirla. Si todos amáramos y cuidáramos nuestras ciudades, regiones y países como este hombre lo hizo, el mundo sería distinto.

Salustià Àlvarez (Salus) presidió la Denominación de Origen Calificada Priorat por más de 30 años. Su liderazgo firme y visionario siempre priorizó el desarrollo de su comarca. Lo conocí en mi primera visita a Porrera, hace décadas. Me lo encontré en la calle, le dije que tenía mucho interés en conocer los viñedos y vinos locales y me dedicó varias horas, luego días, y luego cultivamos una amistad entre las dos familias por varias décadas.

En él descubrí la profundidad de la genuinidad. Me enseñó que en muchos pueblos de Europa aún se cultiva la vid y se produce el vino de manera ancestral, tradicional. Le angustiaba que los consumidores jóvenes ahora prefirieran “vinitos ligeritos” que no son los que esta tierra ha dado.

Salus transpiraba la autenticidad en cada actividad que hacía: como payés (campesino), como bodeguero (empresario del vino), como político (Presidente de la DOQ Priorat, Alcalde de Porrera, Diputado de Tarragona), como esposo y padre de familia y, sobre todo, como amigo.

Salus era un líder de palabra categórica y temperamento fuerte. Estos rasgos le permitieron liderar la Presidencia de la comarca en un largo período de construcción y transformación. Hoy esta denominación es un referente mundial de la más alta calidad. Hace décadas era una región perdida en el corazón de Cataluña.

El legado de tu comarca. El Priorat es hoy la denominación de origen que, para mí, hace los mejores vinos de España. Sus vinos económicos son muy buenos. Sus vinos premium, como L’Ermita o Clos Mogador, son de los mejores del mundo. Esa consistencia se ha logrado pocas veces en la historia.

Mucho tiene que ver con la licorella, el fantástico suelo de pizarra de esta zona, y con las “costers” o laderas de pendientes pronunciadas, con tantas horas de sol, con las vides de garnatxa y cariñena, con quienes las cultivan con tanta pasión y con los bodegueros que apuestan seriamente a la calidad. Pero sin duda otro tanto tiene que ver con la gestión del Consejo Regulador de la DOQ Priorat, que con rigor durante tantos años presidió Salus. Su custodia de la comarca será difícil de reemplazar.

El legado de tu bodega. Después de tantos años de cuidar los interesas del territorio y de la bodega Vall Llach, iniciaste con Fina, tu esposa, la bodega Alvarez Durán. Tus vinos han conquistado los paladares de novatos y expertos en muchos países. Lo que tanto impulsaste en la región lo hiciste realidad partiendo de tus fincas. Tu esposa y tu hijo Josep ahí han estado al pie del cañón todo este tiempo.

El legado de tu familia. Los que dejaste son grandes: Fina, Salustià, Josep y Marc harán lo suyo. Verás su contribución al mundo, a la comarca y a Porrera. Serán extraordinarias personas que vivirán sus valores y trascenderán también.

El legado de tu amistad. Todos a tu alrededor fueron impactados por tu vida Salus. Desde René Barbier, Alvaro Palacios, Mireya Torres, hasta el último payés de tu comarca. Tus amigos recibimos el privilegio de tu conversación, de tu contagiosa pasión por hacer bien las cosas, de tu visión hacia el futuro, de tu capacidad de compartir.

El legado de tu genuinidad. Hoy se empieza, entre tanta pantalla y tanto aparentar, a valorar de nuevo la autenticidad. En tu sencillez, tú nos mostraste el verdadero valor del Priorat, una combinación de identidad territorial y del carácter único de su gente.

Fuerte identidad del territorio: licorella, pendientes pronunciadas, variedades autóctonas, clima mediterráneo. El carácter de su gente, forjado trabajando un terruño montañoso: orgullosos por su tierra, humildes y acogedores, cálidos y hospitalarios, con gran resiliencia y espíritu de lucha.

Gracias, Salus, por tu amistad, por habernos dejado tanto y por haber sido como fuiste.

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* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois