Sanar no es cambiar el pasado; es impedir que el pasado siga decidiendo por nosotros

El peso invisible de

aquello que no soltamos

Todos, en algún momento de la vida, cargamos heridas. Algunas nacen de una pérdida, una traición, una decepción, un fracaso profesional o una expectativa que nunca se cumplió. Otras provienen de conflictos familiares, palabras que nos marcaron o decisiones que, vistas con el tiempo, hubiéramos querido tomar de otra manera. Lo sorprendente es que muchas veces el dolor inicial termina mucho antes que nuestro sufrimiento. El hecho ocurre una sola vez, pero podemos revivirlo durante años a través del resentimiento, la culpa, el miedo o la necesidad de aferrarnos a aquello que ya no existe. Queremos recuperar la tranquilidad, mejorar nuestras relaciones, encontrar un nuevo rumbo o construir una vida diferente, pero seguimos aferrados a los mismos hábitos, pensamientos, personas y decisiones que nos mantienen atrapados. Esperamos resultados distintos mientras conservamos las mismas causas. La vida nos enseña que no todo puede quedarse con nosotros para siempre. Hay etapas, personas, expectativas, roles y hasta versiones de nosotros mismos que cumplieron una función en determinado momento, pero que dejan de servir cuando queremos avanzar hacia una nueva etapa. Crecer implica aprender. Pero madurar implica aprender a soltar.

La transformación comienza donde termina la excusa

Con frecuencia buscamos respuestas fuera de nosotros mismos. Pensamos que sanaremos cuando cambien las circunstancias, cuando llegue una nueva oportunidad, cuando alguien reconozca nuestro esfuerzo o cuando los demás actúen de manera diferente. Sin embargo, la verdadera transformación suele comenzar en un lugar mucho más incómodo: el momento en que dejamos de esperar que otros cambien y asumimos la responsabilidad de cambiar nosotros. Sanar no significa borrar el pasado ni negar las heridas. Tampoco significa justificar lo que nos dañó. Sanar significa dejar de permitir que aquello que ocurrió siga gobernando nuestras decisiones presentes. Significa aprender de la experiencia sin convertirnos en prisioneros de ella. Porque una cosa es recordar una herida y otra muy distinta es vivir dentro de ella. La diferencia entre una víctima permanente y una persona resiliente no está en lo que vivieron, sino en la decisión de no permitir que el pasado siga administrando su futuro.

Lo que no se sana suele repetirse

En las familias ocurre con frecuencia. Conflictos que nunca se hablaron terminan heredándose de una generación a otra. En las empresas sucede algo similar. Problemas que nunca se corrigieron regresan una y otra vez con distintos nombres, diferentes personas y consecuencias cada vez más costosas. Y en la vida personal suele ser igual. Repetimos relaciones parecidas, cometemos errores similares y enfrentamos obstáculos recurrentes no porque el destino esté en nuestra contra, sino porque todavía no hemos aprendido aquello que la experiencia intentaba enseñarnos. Lo que no se enfrenta se acumula. Lo que no se comprende se repite. Lo que no se sana termina condicionando nuestra manera de vivir. Muchas personas creen que el tiempo cura todo. La realidad es que el tiempo solamente pasa. Lo que verdaderamente transforma es aquello que somos capaces de comprender, aceptar y trabajar. Las heridas ignoradas rara vez desaparecen; con frecuencia se disfrazan de carácter, de desconfianza, de enojo, de perfeccionismo o de control.

Soltar no es perder

Una de las mayores confusiones humanas consiste en creer que soltar equivale a renunciar. No es así. Soltar no es olvidar. Soltar no es rendirse. Soltar no es minimizar lo que ocurrió. Soltar no es darle la razón a quien nos lastimó. Soltar significa dejar de cargar aquello que ya no aporta sentido a nuestra vida. Significa liberar energía para construir algo mejor. Significa dejar espacio para nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas perspectivas y etapas. A veces, aquello a lo que más nos aferramos buscando seguridad es precisamente lo que más nos impide encontrar la paz. Hay personas que se aferran a antiguos agravios porque creen que el resentimiento las protege. Otras se aferran al pasado porque temen al futuro. Y algunas permanecen dentro de situaciones que les generan sufrimiento porque la incomodidad conocida parece menos amenazante que la incertidumbre del cambio. Pero la vida rara vez recompensa a quien permanece inmóvil. El crecimiento comienza cuando el miedo a permanecer igual se vuelve mayor que el miedo a cambiar.

El precio de no cambiar

Nadie puede hacer por nosotros el trabajo interior que nos corresponde. Podemos recibir apoyo, orientación, afecto, oportunidades y acompañamiento. Sin embargo, existe una decisión que nadie puede tomar en nuestro lugar. La decisión de dejar de alimentar aquello que nos sigue lastimando. No podemos construir una vida diferente mientras seguimos fortaleciendo pensamientos, hábitos o relaciones que nos alejan de ella. No basta con querer sanar. No basta con desear paz. No basta con anhelar una mejor versión de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a renunciar a aquello que contradice lo que decimos querer. La transformación comienza cuando nuestras decisiones respaldan nuestros deseos. Quien quiere serenidad debe abandonar aquello que alimenta el conflicto. Quien quiere crecer debe abandonar aquello que favorece el estancamiento. Quien quiere sanar debe abandonar aquello que mantiene abierta la herida.

La libertad de

seguir adelante