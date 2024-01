david@bufetealvarez.com

Vivir en condominio tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y dentro de estas últimas se encuentra que se deben de respetar las normas de convivencia y uso de áreas comunes, si en una asamblea debidamente convocada y llevada a cabo, la mayoría de los dueños toma los acuerdos correspondientes.

Vivir en condominio es toda una aventura y, en ocasiones, fuente generadora de muchos conflictos.

Sobre todo, en condominios en donde los extranjeros son mayoría y ocupan las posiciones en los comités de vigilancia, es muy común encontrar conflictos a la hora de aplicar las sanciones a los vecinos que violen las normas legales que regulan la vida en condominio.

Dijeran algunos mexicanos que viven en condominio: los gringos quieren que las cosas sean como son en su país, y olvidan que viven en México en donde la cultura de vivir en condominio es muy diferente.

Me ha tocado ver casos en donde el comité de vigilancia o el administrador del condominio aplica alguna sanción a un vecino que, si es llevada a tribunales, quedaría fácilmente sin efectos.

Para acabar pronto, ni el comité de vigilancia ni el administrador pueden aplicar alguna sanción que no haya sido aprobada por la asamblea de dueños.

Ni el comité de vigilancia ni el administrador del condominio tienen facultades para inventar sanciones y establecer prohibiciones al uso de las áreas comunes.

Si no existe un acta de asamblea de dueños, debidamente protocolizada ante notario público, en donde la mayoría de los dueños hayan acordado las infracciones y sanciones correspondientes, sencillamente no se puede sancionar a nadie.

Es más, incluso si existiera esa acta de asamblea, si las sanciones y restricciones al uso de áreas comunes no son razonables y violan derechos humanos de los dueños, cualquiera de estos puede acudir a tribunales a demandar su nulidad para dejarlas sin efectos legales.

Vivir en condominio tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y dentro de estas últimas se encuentra que se deben de respetar las normas de convivencia y uso de áreas comunes, si en una asamblea debidamente convocada y llevada a cabo, la mayoría de los dueños toma los acuerdos correspondientes.

Pero de eso a que el comité de vigilancia y el administrador del condominio puedan multar a diestra y siniestra a algún dueño o puedan imponer sanciones no acordadas en una asamblea de dueños, hay mucha distancia.

Si a usted lo aplican una sanción que no tiene base legal, no se deje, demande su nulidad en tribunales y de paso ponga en su lugar al comité de vigilancia y/o administrador que se toma facultades que no le corresponden.