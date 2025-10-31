‘Sáquenme de Culiacán’, de Libertad Garfias, documenta lo que ha significado para cuatro jóvenes vivir el último año entre la guerra interna que libran dos fracciones del Cártel de Sinaloa y cómo, a pesar del discurso gubernamental, la situación no mejora para la ciudadanía.

Sáquenme de Culiacán (México, 2025) es un documental de 10 minutos dirigido por Libertad Garfias Díaz y de ella también es el guión y la fotografía.

El pasado 9 de septiembre de 2025 se cumplió el primer aniversario del inicio de la guerra interna entre dos de las fracciones del Cártel de Sinaloa, que se ha extendido en todo el estado, pero se concentra en Culiacán.

Este corto documental muestra el testimonio de cuatro jóvenes: Daniel Mata, Luisa Marié Arriaga, Melanie Adrit y Yoel Urías, a quienes les ha tocado padecer la guerra y sus consecuencias.

Los cuatro viven en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, y en su testimonio dan cuenta de lo que tienen que vivir todos los días.

Afirman que, a pesar de los discursos de las y los políticos, federales, estatales y municipales, que dicen que la situación mejora, nada ha cambiado y la situación de inseguridad permanece desde hace ya un año.

Dicen que si pudieran saldrían de la ciudad -a la que quieren, ahí siempre han vivido- para buscar una mejor alternativa y con mayores expectativas de futuro. La vida en la ciudad es cada vez más difícil. No hay alternativas.

El proyecto -dice la directora, amiga de los entrevistados- “busca expresar la incertidumbre que muchos jóvenes vivimos por la situación actual de nuestra ciudad”.

Libertad Garfias Díaz logra un gran trabajo con muy pocos elementos, que muestran las grandes posibilidades que tiene el cine.

El corto documental registra los testimonios de las y los amigos de la directora, que a cámara de manera muy natural, como si estuvieran en una conversación informal, expresan lo que viven y sienten.

Sáquenme de Culiacán en el Séptimo Festival José Rovirosa de Documental en Línea, que organiza la Filmoteca UNAM, ganó el Premio del Público.

El documentalse puede ver aquí:

https://culturaendirecto.unam.mx/7-festival-jose-rovirosa-de-documental-en-linea-premio-del-publico/saquenme-de-culiacan/