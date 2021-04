Esclavos blancos y negros

La ducha diaria

Al respecto dice el Fer: “¿Bañarme o no bañarme? That is the question. Teoría: sé que me quedé calvo porque tengo tendencia a la seborrea. La grasa en mi cuero peludo se metía en cada folículo y le quitaba fijación. Sentía el pelo grasoso. Remedio: el champú. Nadie me dijo que la grasa era natural porque el cuerpo (el único que de veras es sabio y bueno) la producía porque la necesitaba. Años más tarde un cuñado me convenció de NO enjabonarme, precisamente por ese motivo: el cuerpo produce grasa porque la necesita. El jabón le quita esa grasa y trastorna la piel. Si un pato se enjabonara se convertiría en un pato submarino. Dejé hace más de 30 años de enjabonar mi cuerpo; sólo lo froto. Excepción: los sobacos y los órganos excretores, por producir sustancias ajenas a la grasa. Hace 2 años dejé de enjabonarme la cara por las noches; me quedaba rechinando de limpio. Llegué a la conclusión de que mi cara (que siempre me ha dado lata pues tengo una piel débil y sensible, especialmente en la nariz) también necesitaba grasa. Sólo la froto con agua. Luego lo validé con mi dermatólogo y estuvo de acuerdo. Resultado: no he vuelto a quejarme de la cara. Experimento futuro: Dejaré de usar champú, cosa que sigo haciendo porque me aburre tener el pelo grasoso. A ver qué pasa”.

La Paty: “Aquí en la casa no somos fans del baño diario. Un día sí y un día no, es la norma, y con jabón neutro. El cabello es una o dos veces por semana, con champú neutro que tiene menos químicos. Antes no tenía problema con los champús, pero desde que les cambiaron la fórmula, tuve que buscar hasta que encontré un champú neutro que le sentó bien a mi cabello. Alguien de la industria me dijo que antes cuidaban mucho que el ph de los champús fuera adecuado a la grasa del cabello. Pero después inventaron el ‘enjuague’ y como no se vendía, decidieron alterar el ph de los champús. Así que ahora el cabello queda tieso si no le pones enjuague. A mi cabello el enjuague no le sienta bien. La excepción es en la playa. Ha de tener que ver con el agua de mar”.