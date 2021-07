Ley Olimpia (2)

Artículo 209...

Artículo 236...

Capítulo II De las modalidades de la violencia

Erística

La razón de por qué ya casi no discuto (ni vía internet ni, menos, en persona) es porque me he dado cuenta de que la mayoría de la gente no discute un punto para descubrir la verdad, sino para “ganar”; no para saber, sino para reafirmar; no para investigar, sino para remarcar que ellos “tienen la razón”; no para explorar, sino para subrayar sus prejuicios. De modo que para mí debatir suele no ser más que oooootra forma de perder el tiempo (y a veces la paciencia).

Por eso recuerdo el chiste de aquel tipo que cumplió 105 años y un erístico le preguntó cómo había logrado tanta longevidad. “Es que yo nunca discuto con nadie acerca de nada”, le contestó el anciano. “¡Pero seguramente hay algo más!”, le rebatió el erístico. “Mmmm, sí, seguramente hay algo más”, respondió el longevo.

Y también recuerdo a Efraín Huerta y sus sabios poemínimos: “Hablando se ENCIENDE la gente”.