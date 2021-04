Ducha diaria

Durante 71 años yo me bañé todos los días porque eso fue lo que me enseñaron. Hoy llevo cosa de un año bañándome sólo dos veces a la semana. Mis razones son de salud. Como ésta (medio en broma), son miles las ligas que desaconsejan en la web la práctica del baño diario.

10 razones de por qué no

bañarse todos los días

Una de las tantas malas costumbres que tenemos los latinoamericanos, me voy a atrever a decirlo, es bañarse. Digo: es necesario bañarse más frecuentemente que no. Pero esa costumbre de bañarse todos los santos días es innecesaria y tiene varios inconvenientes.

Yo dejé de bañarme todos los días durante un invierno que felizmente viví lejos de Colombia. No me daban ganas, no veía la necesidad, me quitaba tiempo, costaba mucho dinero. En fin. Los colombianos con los que compartí ese invierno conmigo también vivieron esa transformación en sus costumbres. No fue difícil, sino natural. Teníamos la mentalidad de que no bañarse todos los días era una cochinada, pero después de un tiempo nos pareció lo más normal del mundo.

En Colombia llevamos algo más de 200 años tratando de entender por qué los países del hemisferio norte logran salir de la miseria en 30 años y nosotros nada que lo logramos. Hemos pasado por todas las teorías: que es el clima, la cultura, la alimentación, la religión, la historia, la geografía o incluso, que es culpa del primer mundo. Pero ¿por qué nadie se ha dicho que, tal vez, bañarnos todos los días sea la causa de todos nuestros escollos? Después de la segunda guerra, Alemania estaba tres veces más mal de lo que está Colombia hoy. Y véalos. Los tipos no se bañan todos los días. ¿Bañarse es entonces un indicador de higiene, civilización y cultura? Al contrario, bañarse es un indicador de incultura, brutalidad e insensatez.

Bañarse todos los días no es necesario, a menos de que uno sea atleta. 10 argumentos para que deje de bañarse todos los días. O para que, al menos, se dé cuenta de la atrocidad que está cometiendo.

Porque se enferma. Un estudio de la National Academy of Science en EU descubrió que tres de cada cuatro regaderas están sucias y propagan unas bacterias, mycobacterium, que pueden generar cáncer de pulmón. El estudio se dio cuenta de que las personas que se bañan tienen más posibilidades de tener cáncer de pulmón. Porque le quita tiempo. Así uno no tenga pelo, solo con quitarse la ropa, mojarse, secarse y ponerse más ropa le quita mucho más tiempo que simplemente lavarse la cara. Porque es mental, no necesario. A menos de que uno haga deporte o sea mecánico, el cuerpo no se ensucia en 24 horas. Uno no se ensucia en dos días, a menos de que tenga sexo todos los días. Porque pierde el encanto. Los placeres de la vida dejan de ser placeres cuando se hacen todos los días. Porque ensucia el baño. Usted sabe que limpiar el baño, sobre todo por los guantes de caucho, es la tortura más desagradable de la labores caseras, peor que sacar la basura. Cuanto menos se bañe, menos le toca limpiar el baño. Porque reseca la piel. Porque se queda calvo. Para que el pelo se hidrate, necesita del aceite natural que genera el cuero cabelludo, el cual se demora al menos dos días en generarse. Porque se vuelve bruto. La Universidad de Wake Forest en New Carolina descubrió que bañarse con demasiada frecuencia puede maltratar el cerebro. Consumido en exceso, el manganeso, un elemento del agua, puede provocar efectos adversos en el sistema nervioso y respiratorio. Porque es malo para el medio ambiente. El mundo se queda sin agua y ¿usted se baña todos los días? Egoísta. Porque es peligroso”.