Pregunta capciosa

“A principios de la década de los sesenta empezó a hacer películas, aunque lo primero que hizo fueron nudies (películas eróticas) de bajo presupuesto, pero esto no le importó. En este período completó los filmes Tonight for Sure y The Bellboy and the Playgirls, mediometrajes con desnudos y en los que demostró escaso interés.” ¿Sabes a quién se refiere esta poco gratificante nota? A Francis Ford Coppola.

Wikipedia: un guionista, productor y director de cine estadounidense, nacido en 1939 es una de las figuras más destacadas del Nuevo Hollywood que tuvo lugar en la década de 1970, junto a cineastas como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian de Palma y George Lucas, entre otros.

Ha sido ganador de cinco premios Óscar, tres de ellos como guionista (por Patton, El padrino y El padrino parte II), uno como director (por El padrino parte II) y uno como productor (también por El padrino Parte II), siendo el segundo cineasta que ha recibido tres estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y el primero en ganarlo por una secuela. Así mismo, ha ganado dos Palmas de Oro de Cannes, por La conversacióny Apocalypse Now, siendo uno de los pocos cineastas que ha ganado en dos ocasiones el máximo premio del festival de cine más importante del mundo. Fue también ganador de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Llueve sobre mi corazón, entre otros muchos premios internacionales.

Su trilogía El padrino, basada en la novela homónima de Mario Puzo, junto a quien escribió la adaptación, realizada en los años 1972, 1974 y 1990, es frecuentemente considerada una de las más importantes de la historia del cine. La primera fue, durante unos pocos años, la película más taquillera de la historia. Otra realización del cineasta, Apocalypse Now, basada en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y que pudo haber sido la primera película filmada por Orson Welles, ha sido apreciada en numerosas ocasiones como el mejor filme bélico jamás realizado. Posteriores realizaciones suyas sufrieron de la incomprensión del público o de la crítica, y hundieron su compañía, Zoetrope, y sus estudios. Con El padrino parte III pudo pagar sus cuantiosas deudas y resurgir de sus cenizas, y con Drácula, de Bram Stoker, la polémica y enésima versión del mito vampiríco, le fue posible demostrar que todavía podía conectar con el gran público.

Es considerado por muchos especialistas e historiadores como uno de los más importantes cineastas norteamericanos, y uno de los más grandes de todos los tiempos.

Otras ocupaciones de Coppola:

- Vinos. En recientes años, se ha dedicado también a otros negocios, como la elaboración de vinos en el Valle de Napa de California, con su bodega Niebaum-Coppola.

- Pasta y salsa. También produce una línea de especial de pastas y salsas: Mammarella.

- Hoteles. Ha abierto hoteles en Guatemala, Belice y en Buenos Aires, en el barrio de Palermo.

- Revista. En 1997, Coppola fundó Zoetrope All-Story, una revista literaria que publica historias cortas. La revista ha publicado relatos de ficción de T. C. Boyle y Amy Bloom, y ensayos de David Mamet, Steven Spielberg y Salman Rushdie. Desde su fundación, la revista ha crecido en reputación para llegar a ser uno de las más importantes especializadas en la ficción literaria. Coppola sirve como editor, fundador y publicista de todo tipo de historias.