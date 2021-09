La trivialización del sexo

La nada atractiva verdad de la cultura del sexo casual | Lisa Bunnage | TEDxSFU

https://www.youtube.com/watch?v=jKAehegqTvg

Esta conferenciante, consejera juvenil desde hace décadas, nos cuenta que una adolescente gringa (16 años) le contó que había ido a una fiesta doméstica y los convocados habían hecho lo de siempre: beber alcohol, bailotear, jugar videos juegos y cachondearse mutuamente. Ella conoció a un muchacho que no le gustó especialmente, y cuando éste quiso besarla, ella se negó y para consolarlo le dio una mam... (el nombre de esta maniobra en inglés, blow-job, es idiota porque no consiste en soplar sino al contrario, en chupar, y, al menos en teoría, no debe ser un trabajo sino un deleite para ambos involucrados). Vaya “consuelo” de esa chava. También menciona el caso de un adolescente al que sus compañeros lo bulearon porque en el vestidor mostró su vello público no rasurado mientras todos sus pares exhibían un vientre totalmente afeitado al modo que sólo se usa en los videos pornográficos. “¡Peludo infecto!” o algo así, le gritaron entre burlones y agresivos. En fin, los chavos se “educan” en el aspecto sexual por sí solos, vía porno en celulares. Y eso es muuuuuy peligroso (relee “El señor de las moscas”, para documentar tu pesimismo y entender qué clase de monstruos produce esta desatención adulta).