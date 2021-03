En España es común usar la expresión “para más inri”, cuyo significado es “con el añadido de la burla” o ”por si esto fuera poco”.

Sólo empuja

Un hombre dormía en su cabaña cuando en su sueño Dios le enseñó una gran roca. Le dijo que debía empujarla con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Durante años, día tras día, el hombre empujaba la roca con todas sus fuerzas, pero ésta no se movía. “Señor, he trabajado duro. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste pero, aun así, no he podido mover la roca ni un milímetro”. El Señor le respondió: “Te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu misión era empujar y confiar en mí. Mírate ahora, tus brazos y tus piernas están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades son mayores. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca”. Cuando tengas dificultades... ¡sólo empuja! Cuando la gente no te comprenda... ¡sólo empuja! Cuando te sientas agotado... ¡sólo empuja!