El valor de la humildad

Colosio

Testimonio de mi primo el Jaime: “Alrededor de 1970 yo vivía en el internado del Tec de Monterrey. Cada edificio tenía un prefecto, que se encargaba de cada edificio. El prefecto de Estudiantes IV era Luis Donaldo. Era un muchacho buena onda, becado, y por eso tenía que hacer ese trabajo. Todos los días pasaba a darnos las buenas noches y hacía reportes mensuales de cada uno de nosotros. Había varios otros prefectos mazatlecos, amigos de Luis Donaldo, por eso lo conocí más o menos bien. Nos apoyaba en los torneos de softball entre los internos de los edificios de estudiantes. Otros compañeros de edificio eran Humberto Sauri Duch, primo de Luz María Sauri y de Néstor Duch que estuvo en el Inegi, y Héctor (el Chino) Ley (dueño del equipo de béisbol los Tomateros y de las tiendas Ley, entre otras cosas). Yo después me fui a Guaymas a continuar mis estudios porque así era la carrera de Ingeniero Bioquímico. Perdí de vista a Luis Donaldo. Luego, ya graduado, me fui a estudiar, primero a Italia, y luego a Francia, donde hice mi doctorado. Y a mi regreso me enteré de que Luis Donaldo era el secretario de Desarrollo Social (algo completamente inesperado para mí); luego candidato a presidente. Nunca volví a verlo. Tengo muy claramente en mente el momento en que me enteré de su muerte y les pedí en mi institución, el CICESE, que pusieran la bandera a media asta. Me hicieron caso. Esa es mi triste historia de Luis Donaldo Colosio”.